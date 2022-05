Pour prévenir les infections urinaires

Ma lettre se veut une réponse à celle de Sabrina qui vous disait qu’elle faisait des infections urinaires à répétition. Ce fut mon cas pendant longtemps, et je ne savais pas quoi faire pour y remédier. Je voudrais lui raconter mon histoire pour l’aider à remédier à son problème. Mon corps ayant éjecté mon stérilet et mon mari étant encore fertile, on a dû avoir recours aux condoms pendant la période où il était en attente d’une vasectomie. Eh bien, regardez donc ce qui m’est arrivé : je n’ai plus eu aucune infection urinaire.

J’ai alors lu sur les pratiques sanitaires après coït, et malgré mes 40 ans bien sonnés à l’époque, je ne savais pas qu’on devait aller uriner après une relation pour aider le sperme à quitter notre conduit interne. Mon époux étant vasectomisé depuis quelques années, on a dit bye-bye aux condoms, mais certainement pas à l’action d’uriner après chaque relation. Peut-être que mon conseil pourra alerter Sabrina ainsi que d’autres lectrices. En passant, continue d’égayer mes journées avec ta chronique, chère Louise !

Nancy

Votre témoignage me donne l’occasion de revenir sur certains principes de base en matière d’hygiène sexuelle, malheureusement méconnus de plusieurs : « Après chaque relation, il est important que l’homme fasse sa toilette à l’eau, tant au niveau du gland que du prépuce. Ce geste permet d’éviter la transmission répétée de candida d’un partenaire à l’autre en cas de partenaires multiples. »

« Pour la femme, après l’amour, il faut absolument aller uriner, car le rapport sexuel entraîne toujours une remontée des microbes dans l’urètre. Une fois présents, ces microbes ont tendance à remonter jusque dans la vessie, pouvant entraîner des infections urinaires récidivantes. Uriner provoque un effet de nettoyage, refoulant les microbes à l’extérieur. »