Promesse d’achat et offres multiples... comment s’y retrouver?

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Une simple entente verbale scellée par une poignée de main suffit-elle à lier un acheteur et un vendeur? Que doit inclure une promesse d’achat? Quoi faire lorsque les offres d’achat se bousculent? Futurs acheteurs, voici les réponses.

«Il fut une époque où une bonne poignée de main était une promesse d’achat en soi, qui pouvait toutefois tenir jusqu’à ce que le vendeur reçoive une proposition plus intéressante», relate Pierre-Olivier Vear, courtier immobilier RE/MAX 1er CHOIX.

«Mais attention! En droit, une entente verbale est valide. Et dans un marché aussi féroce qu’aujourd’hui, pour accélérer le processus, un éventuel acheteur pourrait être enclin à faire une offre d’achat verbale au vendeur», soutient M. Vear.

Cette approche est légale et lie les parties «à condition que les personnes qu’elle engage aient la capacité de transiger. L’offre d’achat verbale représente alors une promesse bilatérale d’achat-vente, un accord de volonté réciproque», souligne le courtier immobilier. Il apporte toutefois un bémol, puisque «si l’une des parties manque à ses obligations, il pourrait être difficile de prouver l’existence d’un contrat verbal devant un juge».

La promesse d’achat

En remplissant plutôt une promesse d’achat, l’acheteur signale au vendeur qu’il a l’intention ferme d’acquérir la propriété à certaines conditions. Et lorsque cette offre est acceptée par le vendeur, elle devient un avant-contrat qui oblige les deux parties à s’y conformer. «Ce n’est donc pas une démarche qu’on prend à la légère», indique M. Vear.

Le formulaire de promesse d’achat détaille les conditions selon lesquelles l’acheteur potentiel désire devenir propriétaire de la maison. On y retrouve, entre autres, l’identification des acheteurs et des vendeurs, la description de l’immeuble, le prix, la date de l’occupation et celle de la signature de l’acte de vente, les inclusions et les exclusions, ainsi que le délai dont dispose l’acheteur pour accepter l’offre ou faire une contre-proposition. Le document comprend également différentes conditions, dont le financement, l’inspection, la vérification diligente des documents de propriété ou de copropriété et les obligations des deux parties.

En cas d’offres multiples

«Dans une situation où il y a plusieurs promesses d’achat sur la table, le processus dépendra du délai d’acceptation de la première offre d’achat déposée ou des exigences du vendeur dès la mise en ligne de la propriété. Car un vendeur peut demander à ce que les promesses d’achat, s’il y a lieu, soient présentées à une date précise», explique M. Vear, le lundi suivant les visites de la fin de semaine par exemple. Et contrairement à la croyance populaire, la première offre reçue n’a pas priorité.

Actuellement, la législation oblige le courtier à ne pas divulguer le montant des offres soumises. Il a toutefois le devoir d’informer tous les acheteurs de l’existence de plusieurs propositions. Bref, le courtier est tenu d’agir en toute transparence et équité envers tous ceux qui ont démontré un intérêt pour la propriété, et ce, à chacune des étapes de la transaction.

«Un acheteur qui a eu le coup de foudre pour une maison pourrait alors être tenté de bonifier son offre, sans savoir où celle-ci se situe dans la fourchette des offres présentées. Est-il en tête ou au milieu du peloton? C’est un peu du gambling», soutient M. Vear.

Aussi longtemps que son offre initiale n’est pas acceptée, expirée ou refusée, chaque acheteur peut la modifier afin de la rendre plus avantageuse aux yeux du vendeur. Dans ce contexte de compétition, être accompagné et conseillé par un professionnel de l’immobilier qui connaît le marché s’avère un atout majeur.

