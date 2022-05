Mariloup Wolfe: quand partir en région égale bien-être

Partir s’établir en région est synonyme pour plusieurs de s’approprier de grands espaces plus près de la nature et de réaliser un changement de vie procurant sérénité, une façon de s’imprégner du mieux-être. Après la série documentaire, Le Grand Move, animée et réalisée par Mariloup Wolfe, voilà maintenant le livre offrant de nombreux conseils afin que l’expérience soit réussie.

• À lire aussi: Mariloup Wolfe à la tête du Festival du film de l’Outaouais

« C’est la première série documentaire que je réalise et j’ai adoré l’expérience, j’étais bien entouré pour plonger dans cette aventure et c’est certain que je vais en faire d’autres », lance Mariloup Wolfe qui ajoute qu’elle a dû lâcher prise sur divers aspects.

« On ne réalise pas un documentaire de la même manière qu’une série de fiction. J’aime avoir un contrôle total sur l’image, mais j’ai dû revoir mes plans, je voulais du vrai dans mon rapport avec eux et je suis arrivée à créer des liens avec les gens, j’ai pleuré avec eux et j’ai récolté du beau et de l’authenticité. Ça m’a apporté beaucoup sur le plan humain. »

L’idée de lancer un livre sur le documentaire est aussi pour elle une première expérience.

« Ça vient compléter l’émission, on avait du contenu enrichissant », dit-elle.

Qualité de vie

Dans ce Grand Move, on suit des familles qui pour la plupart quittent la ville pour s’établir en région.

Parfois, il s’agit d’un retour aux sources, dans d’autres cas c’est une toute nouvelle aventure.

Mariloup les a suivis dans leur projet.

« Chaque famille que j’ai rencontrée a le souci d’améliorer leur qualité de vie, même si elles le font pour des raisons différentes », fait remarquer Mariloup Wolfe.

Évidemment, la pandémie et le télétravail ont permis à davantage de familles de se permettre de partir s’établir en région à différents endroits du Québec. On pense à la Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent ou encore l’Estrie et les Laurentides. D’ailleurs, dans son livre chaque région est décortiquée pour ses vertus accompagnées de magnifiques photos.

En lisant le livre, on réalise que les grands espaces, les montagnes, les bords de l’eau sont souvent favorisés, synonymes de rêves, de liberté ou de havre de paix.

On veut entendre le bruit des vagues pour combattre l’anxiété, on opte pour la forêt pour respirer l’air frais, les randonnées deviennent accessibles à quelques minutes de la maison tout comme la pratique de différents sports.

Plusieurs conseils

Avant de faire le Grand Move, il est néanmoins important de se poser les bonnes questions.

Mariloup en a dressé une liste dans son livre. Si le Grand Move est souvent un coup de cœur, il faut aussi rationaliser avant de le faire.

« Il n’y a rien comme une visite, voire plusieurs visites pour se familiariser avec une région », souligne-t-elle.

Il faut aussi se questionner sur notre tolérance au froid. L’hiver au Québec peut être rude surtout en terrain montagneux.

Les services et les loisirs sont aussi à prendre en considération. En principe, en région, les maisons sont moins chères qu’en ville, néanmoins, il faudra penser à peut-être se procurer un deuxième véhicule.

Vivre au bord de l’eau c’est agréable, mais il faut aussi considérer les risques associés aux inondations.

Photo courtoisie

« Pour que le Grand Move fonctionne à 100 %, j’ai observé que l’entourage est important, il faut notamment se refaire un nouveau cercle d’amis », précise Mariloup.

Si plusieurs avaient certaines craintes avant leur départ, jusqu’à présent tous les participants au Grand Move n’ont pas regretté leur décision.

« On souhaite la paix, du calme, davantage de temps en famille et du bien-être et c’est en région qu’ils ont trouvé tout ça ainsi qu’une espèce de paix intérieure. Ces gens-là m’ont fait rêver. Je n’exclus pas un jour de refaire un Grand Move », conclut-elle.