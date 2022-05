Quelques observations sur les Français !

Notre chroniqueur Mathieu Bock-Côté séjourne actuellement en France, d’où il observe l’actualité française d’un œil québécois.

On dit beaucoup de mal des clichés. Beaucoup trop, en fait. Car un cliché n’est pas devenu un cliché pour rien, et il ne reste pas en vie sans raison.

Prenons-en un par hasard : on aime dire que les Français aiment débattre. Ce cliché, disons-le tout simplement, est vrai.

À table, que ce soit au restaurant ou à la maison, ils s’engueulent, ou du moins, ils n’hésitent pas à monter le ton et à se dire très franchement qu’ils déconnent. Et c’est encore plus vrai lorsqu’ils sont à la télévision, où les émissions de débats sont partout présentes.

Débat

La discussion chauffe et on se demande s’ils vont finir en se tapant sur la tête.

Et pourtant, non. Pas du tout, même. Ou du moins, pas tout le temps. Ils discutent, fermement, très fermement, même, mais ils ne font finalement que discuter, de manière infiniment plus animée que nous ne le ferons jamais au Québec.

On pourrait dire qu’ils ont fait de la conversation un art de vivre.

Il y a quelques jours à peine, j’étais avec deux jeunes amis québécois de passage à Paris sur la terrasse d’un café. Un homme écoute notre conversation à la table d’à côté. Il trouve l’occasion de se joindre à notre échange. Le tout n’était pas forcé, cela allait presque de soi. Il y a d’ailleurs un sens de l’amitié à la française unique au monde. L’amitié, ici, je crois, est plus profonde qu’ailleurs.

Observation supplémentaire : les Français ont le souci du mot juste. Cela me frappe. Je ne dis pas qu’ils le trouvent toujours, mais ils sont habités par cette préoccupation. On peut bien se moquer des anglicismes qu’ils adoptent en se croyant modernes et américains. Sur le fond des choses, ils explorent la langue de riche manière et la font vivre en conservant un lien intime avec la littérature.

Dernière observation : il y a, quoi qu’on en dise, une élégance à la française. Non seulement les femmes sont bien habillées, mais les hommes le sont aussi. Et pour peu qu’on ne considère pas le style comme une pure coquetterie mondaine, mais comme une manière d’habiter le monde, de se présenter aux autres en ayant à la fois un peu de tenue, l’élégance nous tire par le haut.

Inspiration

Je suis convaincu d’une chose : le Québec se grandit en cultivant son lien avec la France. Il s’y grandit au quotidien. Il s’y grandit politiquement, évidemment, car la France est notre seul allié.

Je n’idéalise pas la France. Elle a ses défauts et ses travers. Elle court vers une crise politique majeure. Mais elle porte une culture magnifique, qui nous parle, et à laquelle nous avons immédiatement accès.

On disait autrement que c’était notre mère patrie.

Cette chronique française était liée à l’année présidentielle. Elle arrive à son terme. Je la reprendrai peut-être à l’automne. D’ici là, je la terminerai par deux formules simples pour ce pays qui nous est si proche : vive la France ! Et vive les Français !

La fête des Mères fragilisée

On sait que notre époque perd la tête au nom de l’inclusion. On en a encore eu la preuve récemment, lorsque Le Parisien nous apprenait que dans de nombreuses écoles françaises on ne célèbre plus la fête des Mères, mais la fête des gens qu’on aime. Car il ne faudrait pas vexer les enfants qui n’ont pas de mère ou qui ont une mauvaise relation avec la leur. Au nom de l’inclusion, on sabote un symbole universellement apprécié.

Insécurité française

Qui lit les journaux français est frappé par la violence qui affecte certains quartiers – une violence que les médias ont tendance à présenter comme une série de faits divers, comme s’ils refusaient d’en tirer les conséquences politiques. Pourtant, à Marseille, dans le sud de la France, il y a quelques jours, un médecin a été poignardé devant ses enfants par un homme disant agir au nom d’Allah. Encore une fois. On en vient à s’habituer même au pire.

Paris saccagée...

Parlez aux Parisiens de leur mairesse, Anne Hidalgo, et ils vous diront à peu près tous la même chose : elle a saccagé sa ville, ou, du moins, l’a laissé saccager. Paris demeure une ville magnifique pour ceux qui la visitent, certes. Mais c’est effectivement une ville déconstruite au quotidien par des décisions municipales absurdes. Mais gardons à l’esprit l’essentiel : Paris est belle ! Il est difficile de ne pas tomber amoureux de cette ville.