Qui a la plus grosse?

Vous avez vu l’auto de Pete ?

Oh qu’il a une grosse auto, Pete. Une grosse auto avec un gros moteur.

Qui fait vroum vroum sur le coin de la rue.

Tout le monde le remarque, Pete, quand il roule sur la rue. Vroum vroum qu’il fait avec son gros moteur, vroum vroum.

Il est puissant, Pete ! Il est fort ! C’est lui qui a le plus gros moteur de tous !

Vous avez vu les muscles de Jean ?

Oh qu’il a de gros muscles, Jean. De gros muscles bombés qu’il contemple dans son miroir, au gym.

Quand il marche dans la rue avec son t-shirt serré, tout le monde le remarque, Jean. Ils se disent : « Oh la la qu’il est viril ! Oh la la qu’il est puissant ! »

C’est lui qui a les plus gros muscles du quartier. Et quand il va au Beachclub, il les frotte avec de l’huile pour qu’ils paraissent encore plus gros.

Vous avez vu le gros portefeuille de Pedro ?

Oh qu’il a un gros portefeuille, Pedro. Un gros portefeuille avec de gros billets. Qui font bling bling quand il les dépose sur le comptoir.

Pedro a hâte au week-end de la F1. Il pourra louer une grosse auto qui fait vroum vroum et se promener sur la rue Crescent en fumant de gros cigares à 50 dollars la poffe, et en faisant jouer de la grosse musique boum boum pour que tout le monde le remarque.

Surtout les filles avec de gros seins et de grosses lèvres.

C’est qu’il est riche, Pedro. Il trône tout en haut de la pyramide.

Fort, Pedro. Fort.

Vous avez vu le couteau de Baptiste ?

Oh qu’il a un gros couteau, Baptiste. Un gros couteau avec une grosse lame.

Quand il le sort, tout le monde se tait. C’est lui le roi, Baptiste. Avec son gros couteau, il impose le respect. Oh, qu’il est gros, le couteau de Baptiste. Oh qu’il fait peur.

C’est lui qui a le plus gros couteau de tous. Un long couteau avec une lame super dure.

Vous avez vu le revolver de Karim ? Oh qu’il a un beau revolver, Karim. Un revolver qui fait bang bang.

Quand il entre dans son auto vroum vroum, qu’il écoute sa musique boum boum, qu’il compte son argent bling bling et qu’il sort son revolver bang bang, tout le monde le regarde avec admiration.

Vous avez vu l’arme semi-automatique de Mike ? Oh qu’elle est grosse, l’arme de Mike ! Avec un gros canon. Et un gros chargeur. Rempli de grosses balles.

Il a de grosses douilles, Mike. Vous avez vu les douilles qu’il décharge ? Ça fait pow pow.

Six cents balles à la minute qu’il est capable de tirer, Mike. Et il peut recommencer quand il veut.

Son canon vibre dans ses mains. Il crache. Puis il fume.

Vous avez vu les missiles de Vladimir ? Oh qu’il a de gros missiles, Vladimir.

C’est lui qui a les plus gros missiles de tous. Il peut raser des villes entières.

Les gens ont tellement peur des missiles de Vladimir qu’ils lui laissent faire ce qu’il veut.

C’est lui qui est le plus fort.

C’est lui qui a la plus grosse.