Des séries télé ensoleillées pour égayer votre été

Voilà le temps doux et les jours ensoleillés. L’arrivée de la belle saison ramène des émissions feel good. Au travers des nouveautés, quelques séries attendues se démarquent. Petit tour d’horizon pour des soirées télé d’été

Sucré salé

Photo courtoisie, TVA

Patrice Bélanger vient de reprendre du service. Le magazine culturel, qui en est à sa 21e saison, continuera de mettre en valeur nos artistes et les nombreuses activités estivales qui revivent. Une quinzaine de collaborateurs dont les fidèles Varda Étienne, Francisco Randez et Bryan Audet vont agrémenter l’émission de leurs reportages. Et on ajoute du BBQ avec la nouvelle chronique Sucré Salé Grillé les vendredis.

Lundi au vendredi 18 h 30 à TVA

Les poilus

Photo courtoisie, Ici Télé

Le vétérinaire Sébastien Kfoury anime pour une 5e saison ce sympathique talkshow animalier où les artistes se voient présentés à de fabuleux spécimens ainsi qu’à des espèces qu’ils affectionnent. Christine Beaulieu y était récemment. Anne-Élisabeth Bossé, Julie Le Breton, Stéphane Fallu et Jean-Sébastien Girard figurent parmi les prochains invités.

Dimanche 19 h 30 sur ICI Télé

L’autre midi à la table d’à côté

Photo courtoisie, Ici télé

Il n’y a pas de banale rencontre dans ce charmant concept radiophonique qui a fait le saut il y a trois saisons à la télé. Les échanges y sont vrais, conviviaux. Les duos d’invités bien choisis. Ils s’y révèlent souvent grâce à l’intimité du format. J’ai bien hâte de voir l’échange demain entre deux de nos grands conteurs que sont Boucar Diouf et Fred Pellerin. Il y sera question de leurs villages, de lutins et de leurs blessures nous dit-on.

Dimanche 20 h sur ICI Télé

So You Think You Can Dance

Photo courtoisie, Fox

Une de mes émissions chouchous. Ils en sont déjà à une 17e saison. On y voit des danseurs extraordinaires s’y produire, relevant les défis, s’adaptant à des styles qui ne sont pas les leurs, profitant de l’expertise des plus grands chorégraphes. Il y a toujours des numéros assez spectaculaires. La nouveauté cette saison se situe à la table des juges. Pour la première fois, le créateur Nigel Lythgoe n’y est pas. Ni l’exubérante Mary Murphy. tWitch y sera, de même que Matthew Morrison vu dans Glee et JoJo Siwa, découverte dans Dance Moms.

Mercredi 21 h à Fox

Borgen – Power & Glory

Photo courtoisie, Netflix

Ceux qui ont suivi la série danoise Borgen, une femme au pouvoir, sur ARTV seront heureux de retrouver Birgitte Nyborg près de 10 ans après la 3e saison. Celle qui ne l’a jamais eu facile en politique est ministre des Affaires étrangères et sa carrière est mise en péril alors qu’une crise du pétrole au Groenland risque d’avoir des retombées internationales désastreuses. Il est toujours fascinant d’observer les coulisses du pouvoir. L’environnement est un sujet chaud dont il faut parler.

2 juin sur Netflix

La belle tournée

Photo Agence QMI, Andreanne Lemire

Créé pendant la pandémie, ce magazine culturel animé par Guy Jodoin nous permet de découvrir des coins du Québec à travers le regard et les performances des artistes qui y sont originaires ou qui s’y produisent.

Dès le 6 juin 20 h à TVA

Dès le 10 juin 22 h à Télé-Québec

Compagnons d’arbres

Photo courtoisie, Unis TV

Cette série documentaire nous plonge dans le quotidien de gens qui travaillent dans des camps forestiers afin de reboiser l’Abitibi. Ce reboisement est nécessaire pour la survie du secteur forestier. C’est environ 10 millions de pousses d’épinette noire et de pin gris qui sont plantées chaque saison par une quarantaine de travailleurs. Une tâche exigeante physiquement qui paye 0,10 $ l’arbre. Un milieu solidaire parsemé d’embûches en pleine nature.

Dès le 6 juin 20 h 30 sur Unis TV

American Ninja Warrior

Photo courtoisie, NBC

Cette compétition en est à sa 14e saison. On y voit évoluer des athlètes sur des parcours extrêmes d’une grande complexité. La compétition est féroce, difficile autant physiquement que mentalement. Certains « ninja » affrontent le parcours chaque année. C’est du sport-spectacle et du dépassement de soi.

Lundi 6 juin 20 h sur NBC

Allons boire ailleurs

Photo courtoisie, Unis TV

Valérie Chevalier a repris le flambeau de cette série qui nous fait découvrir des coins de pays par les boissons qui y sont consommées et les gens qui les fabriquent ou les vendent. C’est en Espagne que débute la saison. Il sera question de xérès, de vin orange et de vermouth. Des dégustations agrémentées de flamenco dans les beautés de l’Andalousie et de la Catalogne. Nous découvrirons aussi ce que sont le mosto et l’horchata.

Dès le 21 juin 19 h à TV5

The Umbrella Academy

Photo courtoisie, Netflix

Cette adaptation de la bande dessinée du même nom mettant en vedette l’acteur Elliot Page en est à sa troisième saison. Nos superhéros dysfonctionnels aux pouvoirs particuliers seront confrontés à une autre entité, la Sparrow Academy.

Dès le 22 juin sur Netflix

Y’a du monde à messe

Photo courtoisie, Bernard Fougeres

Signe que l’été s’installe, Christian Bégin reprend sa place au bout de la grande table de ce talkshow nouveau genre qui amorcera sa sixième saison. On apprécie la candeur de son animation, ses questions qui nous mènent souvent dans des zones qu’on connaît moins, et surtout la grande diversité des invités qui enrichissent les conversations. On aime aussi toute l’ampleur de la chorale qui chante leurs noms.

Vendredi 21 h à Télé-Québec

Westworld

Photo courtoisie, HBO

Cette série dystopique à mi-chemin entre la science-fiction et le western est de retour pour une quatrième saison. Nous sommes plongés dans un parc d’attractions pour adultes où les visiteurs peuvent réaliser leurs fantasmes les plus bas, allant jusqu’à tuer, puisque les hôtes sont des androïdes qui peuvent être réinitialisés. Evan Rachel Wood sera-t-elle de retour après la finale de la saison 3 ? Comme les personnages sont des robots dans ce monde où tout est permis, tout est possible.

Dès le 26 juin sur Crave

Stranger Things

Photo courtoisie Netflix

Difficile de commenter le contenu de la deuxième partie de la saison 4 qui vient tout juste de débarquer sur la plateforme. On sait qu’il s’agira de deux épisodes supplémentaires. Nous verrons où en sont les affrontements auxquels sont confrontés nos amis aventuriers, quelle est cette nouvelle menace surnaturelle qui semble encore plus puissante que le Demogorgon et si Eleven retrouve ses pouvoirs.

Dès le 1er juillet sur Netflix

The Bachelorette

Photo courtoisie, ABC

Pour la 19e saison de la populaire téléréalité il n’y a aura pas qu’une mais bien deux célibataires à conquérir. Gabby Windey et Rachel Recchia, qui ont participé à une récente saison du Bachelor, cherchent toujours le prince charmant. Une twist supplémentaire.

Dès le 11 juillet 20h à ABC

House of Dragon

Photo courtoisie, HBO

Les fans de Game of Thrones seront heureux de renouer avec cet univers aussi cruel que fantastique. Il s’agit ici de l’adaptation du récit le plus récent de son auteur, George R.R. Martin, mais qui se situe 300 ans avant l’action des autres saisons. Nous y suivrons le destin de la puissante dynastie Targaryen, ceux qui ont du pouvoir sur les dragons. Matt Smith, vu dans The Crown, y tiendra la vedette.