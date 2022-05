Travailler pendant cinq ans dans une mine sous terre

À une heure et demie au nord de La Sarre, en Abitibi, à la porte de la baie James, se dresse une des mines les plus importantes de la région, Casa Berardi, propriété de Hecla Mining, filiale québécoise d’une compagnie de l’Idaho.

• À lire aussi: Industrie minière: une mentalité de porteurs d’eau

• À lire aussi: Les minières, un peu trop visibles?

• À lire aussi: [CARTES] 20 des 22 mines du Québec appartiennent à des étrangers

• À lire aussi: À la merci des étrangers

Le Journal a eu accès à cette mine d’or qui a amorcé sa production en 1988. Au total, 1200 employés y travaillent chaque jour. La plupart viennent de la région immédiate.

C’est le cas de Jean Gagné, un mineur de 53 ans, qui a travaillé cinq ans sous terre.

« J’ai aimé ça. Ça devient ton quotidien. Mais ce n’est pas tout le monde qui est capable de travailler en souterrain. Certains peuvent paniquer, mais ce n’était pas mon cas », relate-t-il.

Une chose est sûre, lorsqu’on descend aussi creux qu’un kilomètre de profondeur, tout est question de sécurité.

« Faut gérer son stress et être sécuritaire. Quand tu arrives à ton poste de travail, la première affaire, tu dois inspecter ton lieu, est-ce qu’il y a une roche de lousse ? Tu négliges rien », explique-t-il.

Même son de cloche chez Ronald Bordeleau, grand manitou de l’entretien à la mine. Le pire ennemi du mineur est le manque de préparation. Ce qu’il faut éviter, c’est un drame dans les 200 km de galeries creusées.

« La pire affaire qui peut arriver, c’est un feu. C’est la bête noire de toutes les minières, on fait en sorte de protéger nos gens, il y a aussi des réglementations. Mais il y a aussi des refuges en dessous, chaque personne qui travaille doit en avoir un à proximité », explique le superintendant entretien.

« Mais, je touche du bois, il n’y a jamais eu de feu important », assure-t-il.

Les travailleurs font sept jours de travail pour sept jours de congé. L’attrait des mines ? La proximité et le salaire.

« C’est payant, c’est sûr. Entre 60 000 $ et 120 000 $, ça dépend des emplois. Mais c’est difficile physiquement. Quand on embarque dans l’autobus le soir, on dort, on jase pas ben ben », dit à la blague Jean Gagné.