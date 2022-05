Remparts - Cataractes: une victoire signée William Rousseau

SHAWINIGAN | Il y a de moins en moins de questions cherchant à déterminer qui est l’homme de confiance devant le filet des Remparts. Encore dimanche soir, William Rousseau a été excellent pour aider les siens à l’emporter 3 à 2 face aux Cataractes devant la foule imposante et hostile du centre Gervais Auto de Shawinigan.

Le gardien des Diables rouges a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui, se faisant particulièrement efficace à la troisième période, dominée par des Cataractes qui jouaient avec l’énergie du désespoir.

« Quand ça bourdonne, tu ne penses pas. Je me mettais devant la rondelle et les défenseurs ont fait tout un travail pour bloquer des tirs. C’est la raison pour laquelle on est allés chercher ce match-là », a mentionné humblement le gardien qui présente maintenant une moyenne de buts accordés de 1,81 et un pourcentage d’arrêts de 0,927 en séries jusqu’à présent.

« Ça aide beaucoup, a ajouté le défenseur Louis Crevier au sujet du travail de son coéquipier masqué. Tu sais que quand tu laisses des tirs de l’extérieur, il va être là, tout comme sur les rebonds. J’ai super confiance en lui et ça fait toute la différence pour un défenseur. »

Après avoir commencé les séries avec un système d’alternance, Patrick Roy n’avait d’autre choix que d’admettre que l’identité de son homme de confiance devient de plus en plus claire.

« Le joueur clé a été notre gardien. Il a été superbe et fait les arrêts du début à la fin. Je suis content pour lui. Il a toujours travaillé fort et gardé une bonne attitude, et il est récompensé. »

D’ailleurs, les Remparts sont devenus la première équipe cette saison à blanchir Mavrik Bourque deux matchs de suite.

AU PIC ET À LA PELLE

À l’image des deux premiers affrontements de la série, celui de dimanche a été âprement disputé. Les Remparts ont pris les devants 2 à 0 en première période sur des buts de Xavier Filion et Nicolas Savoie où Antoine Coulombe a mal paru, mais les locaux sont revenus en force lors du second engagement, créant l’égalité grâce à deux défenseurs, Jordan Tourigny et Zachary Massicotte, au grand bonheur de la salle comble de 4512 spectateurs au centre Gervais Auto.

Discret depuis le début de la série, le premier trio des Remparts a inscrit un gros but au bon moment lorsque Zachary Bolduc a fait bouger les cordages, en avantage numérique, à la fin de la deuxième période.

« Rousseau a été très bon, les Remparts ont été très bons et nous aussi, a mentionné l’entraîneur-chef des Cats, Daniel Renaud. Combien de fois a-t-on répété depuis le début que ce sont les petits détails qui vont faire la différence, mais là, c’est même plus petit que petit. Il n’y a pas d’espace sur la glace. »

Une analyse avec laquelle son vis-à-vis, Patrick Roy, acquiesçait.

« Si tu m’avais dit qu’une série Québec – Shawi serait au pic et à la pelle, je ne suis pas sûr que j’aurais cru ça. Il faut gagner son espace sur la glace, ça patine et les deux équipes se défendent bien. On cherche les détails pour faire la différence. Dans notre cas, il faudra faire moins de revirements et sortir la rondelle plus efficacement. »

« ON VEUT EN FINIR »

Les deux formations se retrouveront ce soir et les Remparts auront l’occasion de confirmer une première présence en finale de la coupe du Président depuis 2015.

« Il va falloir sortir fort, a ajouté Rousseau. On ne veut pas d’un cinquième match. On veut en finir demain [ce soir] et les gars vont être prêts pour ça. »

Même son de cloche dans le cas de Bolduc qui croit que son équipe peut être encore meilleure que ce qu’elle a démontré dimanche soir.

« On veut finir le travail parce qu’on n’a pas l’intention de retourner à Québec pour un match cinq. Notre état d’esprit est vraiment qu’on veut jouer avec urgence comme on l’a fait lors des deux premières périodes. Le message est clair dans la chambre : on sait qu’on peut faire mieux et le match le plus difficile à gagner sera celui de demain. »