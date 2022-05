LORD, Henriette



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 mai 2022 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Henriette Lord, épouse de feu Antonin Morin et conjointe de M. Roland Gaumond. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :le jeudi 2 juin de 19h à 21h30 et vendredi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Richard Guimont), Julie (Raymond Sauvageau), Daniel (Renée Blais); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Marie-Christine Guimont (Bryan Paris) et leurs filles Victoria et Juliette; Vincent Guimont (Annabel Bédard) et leurs filles Odélie et Florence; François Guimont (Audrey Morissette) et leurs enfants Sofia, Philippe et Charlotte; Olivier Blanchet (Erika Pomerleau) et leurs fils Félix et Nathan; Julien Blanchet; Charles Morin (Elisa Dubé), Alexandre (Naomie Garon) et leurs enfants Aeifa et Abel. Elle était la sœur de : feu Jean-Claude (feu Margot Simard), Conrad (Laurette Guimond), Julien (Charlotte Lacasse), André (Aline Lord), Hélène (feu Claude Gagné, Bernard Landry). De la famille Morin, elle était la belle-sœur de : feu Philippe (feu Marie-Ange Bélanger), feu Lucienne (feu Henri Toussaint), feu Robert (feu Bernadette Buteau), feu Rachel (feu Laurent Morin) feu Louis (feu Anita Côté), feu Rita (feu Gérard Buteau), Marie-Paule (feu René Toussaint), feu Clémence (feu Jean-Marie Maltais), Véronique (feu Jean-Claude Cadrin). Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Gaumond et Laflamme ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille remercie sincèrement le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny,www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.