Anecdotes de stations-services

De par le métier qu’ils exercent, Frédéric Mercier et Germain Goyer se retrouvent à la station-service plus souvent qu’à leur tour. En plus d’avoir à faire le plein des véhicules à l’essai, ils doivent aussi abreuver leurs vieilles guimbardes.

Dans ce nouvel épisode de Podcast de chars diffusé sur QUB Radio, les deux animateurs racontent leurs aventures et mésaventures de station-service.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.