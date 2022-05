Ottawa veut geler la vente et l’achat des armes de poing

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau propose dans sa nouvelle loi encadrant les armes à feu un gel national des armes de poing empêchant leur achat, leur vente ou leur transfert à l’échelle du pays. Ce gel devrait entrer en vigueur l’automne prochain.

«Des victimes des armes à feu, il y en a eu beaucoup trop», a affirmé Justin Trudeau en conférence de presse à Ottawa, lundi après-midi.

«Il ne sera plus possible d’acheter, vendre, transférer et importer une arme de poing au Canada.»

Le projet de loi suggère aussi la révocation du permis d’arme des personnes impliquées dans des actes de violence domestique ou de harcèlement criminel.

«Dans le cadre de ce nouveau projet de loi, on s’attaque aussi à l’importation illégale et au trafic d’armes à feu en augmentant les sanctions pénales maximales», a aussi indéqué Justin Trudeau, entouré de militants pour un meilleur contrôle des armes à feu.