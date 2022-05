Chaudière-Appalaches veut poursuivre sur sa lancée économique

Monsieur le premier ministre Legault,

La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), qui regroupe les neuf municipalités régionales de comté (MRC) de la région administrative et la Ville de Lévis, et le réseau régional de développement économique, Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ), est fortement préoccupée quant aux enjeux de main-d’œuvre sur son territoire.

En novembre dernier, une étude rédigée par la firme Deloitte estimait que 3300 postes étaient à combler uniquement au sein des 309 entreprises manufacturières sondées en Chaudière-Appalaches. Cette conjoncture se répercute par un manque à gagner de 335 M$ au produit intérieur brut québécois, mais aussi par un frein évident à notre tissu économique régional.

La stratégie gouvernementale « Opération main-d’œuvre », dévoilée en décembre dernier par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, priorise des mesures de soutien à la formation pour les services publics dits essentiels et pour trois secteurs privés : le génie, les technologies de l’information et la construction.

Bien que les industriels régionaux de Chaudière-Appalaches embauchent des ingénieurs et des spécialistes en technologies de l’information, ce sont surtout plusieurs titulaires de métiers industriels qui sont recherchés : soudeurs, électromécaniciens, opérateurs et autres. Les écoles professionnelles ne fournissent pas à la demande du milieu industriel notamment dans un contexte où le taux d’activité de la région est pratiquement le plus élevé du Québec selon l’Institut de la Statistique du Québec.

Cette situation entraîne malheureusement plusieurs entreprises manufacturières à entreprendre des démarches pour délocaliser, de façon irréversible, certaines de leurs activités à l’étranger. Cette hémorragie doit cesser. Voilà pourquoi nous sommes d’avis que le secteur manufacturier devrait être au cœur des priorités du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), au même titre qu’il l’est pour l’actuelle initiative Productivité Innovation d’Investissement Québec. Il y a une contradiction entre les efforts de développement économique menés par Investissement Québec auprès des entreprises manufacturières et les programmes du MTESS.

Plan d’urgence nécessaire

Nous proposons quatre initiatives afin de jeter les bases d’un réel plan d’urgence pour le secteur manufacturier.

Améliorer la fiscalité des travailleurs par des assouplissements fiscaux pour les 60 ans et plus ou par la défiscalisation des heures supplémentaires;

Accélérer l’augmentation du bassin de main-d’œuvre et l’obtention de la résidence permanente;

Mettre en place des programmes de soutien adaptés aux PME pour faciliter leur migration technologique;

Trouver rapidement des solutions à la création de nouveaux logements.

À cet égard, l’immigration est l’un des principaux leviers économiques à la disposition des régions pour contrer la rareté de la main-d'œuvre et le vieillissement de leur population. Il y a un profond déséquilibre, encore plus notable en Chaudière-Appalaches, qui reçoit essentiellement 0,5 % des nouveaux arrivants, soit dix fois moins que son poids démographique (5,1 %).

Des engagements svp!

La région de Chaudière-Appalaches demande l’intervention directe du premier ministre dans le dossier de la main-d’œuvre afin notamment de permettre à l’essor économique vécu dans le berceau manufacturier du Québec de se poursuivre.

À l’aube d’une campagne électorale, nous croyons que le gouvernement sortant doit prendre des engagements forts et concrets pour l’économie régionale de Chaudière-Appalaches. Les élus de la TREMCA et les intervenants économiques et d’affaires souhaitent des actions concrètes pour réduire les impacts de la pénurie de main-d’œuvre.

Marc-Alexandre Brousseau, Président par intérim de la TREMCA Maire de Thetford Mines

Alain Vallières, MBA Président Chaudière-Appalaches Économique