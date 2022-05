Depp v. Heard: le tribunal populaire

Alors, avez-vous suivi les six semaines du procès pour diffamation de Johnny Depp contre son ex Amber Heard ? Avez-vous lu avec consternation (ou délectation) les récits de « caca dans le lit », de bouteilles cassées, de crises, etc. ?

S’il y a des leçons qu’on doit retenir de ce procès hyper médiatisé, c’est que :

Il n’existe qu’un seul endroit pour juger un individu, c’est dans une cour de justice ; Il ne faut jamais dire « on vous croit » à une femme avant de connaître tous les faits ; Une fois que ta réputation a été varlopée devant des millions de gens, c’est très dur de faire marche arrière.

LA MAUVAISE RÉPUTATION

Je vous donne un exemple parmi d’autres : Amber Heard témoigne sous serment qu’elle a eu peur que Johnny Depp la jette en bas des escaliers à cause de « l’affaire Kate Moss ». C’est quoi ? C’est une rumeur selon laquelle Depp aurait poussé en bas d’un escalier la top mannequin Kate Moss quand ils étaient tous deux en couple. On fait donc témoigner Kate Moss, qui raconte qu’elle est bel et bien tombée en bas d’escaliers, en vacances avec Depp, car elle avait glissé sur un plancher mouillé.

Depp s’est précipité à son secours, a pris soin d’elle et a appelé à l’aide.

Comprenez-vous à quel point une simple « rumeur », un ragot peut être ravageur pour un individu ? Il suffit de répéter des millions de fois : « Il paraît que Depp a fait ceci » pour que ça devienne une étiquette qui lui colle à la peau ?

Je vois passer des articles : Procès Depp-Heard : le verdict TikTok ; Procès Depp-Heard : ce qu’en disent les médias sociaux.

J’ai même lu dans le Toronto Star : « Peu importe ce qui arrivera dans la cour de justice de Virginie, Depp a déjà gagné là où ça compte le plus : la cour de l’opinion publique ». Comment ça, « là où ça compte le plus » ? L’opinion de @joeblow92 ou de @grostotons362436 est plus importante que celle d’un jury citoyen ?

« Un verdict TikTok » ? Mais on s’en tape, les amis ! Il n’y a qu’un seul verdict qui compte, qu’une seule cour qui compte, qu’un seul procès qui compte : celui de la justice avec un J majuscule.

L’avenir de Depp et Heard est entre les mains du jury qui délibère. That’s it, that’s all, comme ils disent à Hollywood.

Il y a une tendance au cours des dernières années à utiliser dans les médias un vocabulaire juridique à toutes les sauces. Par exemple : on ne devrait jamais dire d’un individu X qu’il est « accusé » de ceci ou de cela tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été... accusé ! Cela crée de la confusion dans la population qui ne fait plus la différence entre des allégations, des accusations, la culpabilité, la condamnation, la peine, etc. On doit apprendre à parler d’une plaignante au lieu de dire la victime.

AUDI ALTERAM PARTEM

La leçon la plus importante de ce procès est peut-être la suivante : on ne peut pas juger (et condamner) un individu tant qu’on n’a pas entendu les deux côtés de l’histoire.

C’est la base du système de justice dans un État de droit.

Et ça devrait aussi être la base de notre système médiatique.