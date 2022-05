Droguée à son insu, Ariane Brunet se réveille à l’urgence

L’auteure-compositrice-interprète Ariane Brunet (alias l.i.s.l.e) a révélé avoir été droguée contre son gré vendredi dernier alors qu’elle assistait à un concert avec des amis.

Dans une longue publication Instagram publiée lundi, la jeune femme de 31 ans explique s’être réveillée aux urgences à la suite de cette soirée dont elle ne garde quasi aucun souvenir.

« J’ai commencé par être très malade, pis je me suis sentie extrêmement lourde, comme si mes membres pesaient une tonne chaque. Comme si j’allais me fondre dans le plancher, écrit l’artiste. J’arrivais plus à marcher ni à ouvrir les yeux et le reste de la nuit m’échappe. Black-out multiples. »

« On m’a droguée, poursuit-elle. On appelle ça de la soumission chimique. »

Heureusement, la chanteuse se trouvait avec deux de ses meilleurs amis qui ont pris soin d’elle et ont assuré sa sécurité pendant ce triste épisode. « Autrement, je (ne) me serais jamais réveillée du plancher des toilettes et qui sait ce qui aurait pu m’arriver ensuite. »

Elle convie le public de festivals et les gens fréquentant les bars à être prudents et à faire très attention à qui ils font confiance lors de leurs sorties estivales.

« Sortez pas seul.es, Faites confiance à personne, même pas au staff », ajoute la créatrice et interprète de la chanson Vanille.