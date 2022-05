Ex-éducateur coupable d’agression sexuelle sur le fils de son ex-conjointe

Malgré les contradictions d’un garçon de 7 ans qui a dû raconter à trois reprises l’agression sexuelle qu’il a subie de la part de l’ex-conjoint de sa mère, la crédibilité de son « témoignage d’enfant » n’a jamais été affectée, estime une juge qui a reconnu l’ex-éducateur Nicolas St-Pierre coupable d’agression sexuelle.

Nicolas St-Pierre a exercé son droit au silence depuis sa mise en accusation en janvier 2018 et n’a jamais témoigné à son procès.

À l’inverse, la victime a dû raconter son histoire à trois reprises : à l’enquêtrice lors du dépôt de sa plainte, puis lors de l’enquête préliminaire et au procès, subissant au passage des contre-interrogatoires.

Des bonbons contre du sexe

Le 6 janvier 2018, la mère du garçon, enceinte de l’accusé, était allée faire une sieste, laissant son fils écouter la télévision avec St-Pierre.

C’est à ce moment que l’ex-éducateur en garderie a offert des bonbons contre du sexe et mis son pénis dans les sous-vêtements de l’enfant.

À son réveil, la mère du garçon a trouvé son fils entre les jambes de l’accusé, qui avait les culottes à mi-cuisse en plus d’être en érection sous une couverte. La femme, paniquée, avait rapidement quitté les lieux avec son garçon, qui lui avait confirmé les événements une fois dans la voiture.

Par peur d’envoyer Nicolas St-Pierre en prison, l’enfant s’est fermé lorsqu’est venu le temps de parler de l’agression sexuelle avec l’enquêtrice.

Deux ans plus tard, à l’enquête préliminaire, la victime avait toutefois été plus précise et avait donné encore plus de détails au procès, en mars 2022, alors qu’il avait 11 ans.

La défense a fait valoir qu’il s’agissait de contradictions qui minaient la crédibilité de l’enfant.

Dans son jugement, la juge Annie Trudel n’a pas accepté cet argument. « La victime a témoigné avec honnêteté », a noté la juge, faisant remarquer que l’enfant n’a pas hésité à admettre qu’il s’était trompé à certains moments.

Il en va de même pour la mère de la victime, qui s’est même fait avorter de l’enfant qu’elle portait après les faits pour s’assurer que jamais St-Pierre n’aurait d’autre contact avec ses enfants.

Surtout que le comportement post-délictuel de l’accusé « est révélateur », selon la juge. « Il ne s’est jamais enquis auprès d’elle de ce qui est advenu de son bébé. Ceci est incompatible avec le bon sens », a-t-elle dit.

Un juge « peut considérer que le silence confirme cette culpabilité », a terminé la magistrate qui a reconnu St-Pierre coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle.