Immigration: le discours risqué de Legault

Au congrès de la CAQ, François Legault a sorti un gros lapin de son chapeau. Pour sauver le Québec de la «louisianisation», la «survie» même de la nation passerait par le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration.

Pour négocier avec le fédéral, il demande aux Québécois de lui donner un «mandat fort» le 3 octobre prochain. Comme par magie, cela lui donnerait un «rapport de forces» capable de faire reculer Justin Trudeau sur son refus.

Petit rappel : en 1981, le PQ raflait 49,26 % des voix aux élections. Cela n’empêcherait pas Pierre Elliott Trudeau d’imposer au Québec une constitution dont il ne voulait pas. De fait, l’ampleur de la majorité d’un gouvernement n’a jamais renforcé son rapport de forces face au fédéral.

Même chez les conservateurs, à voir la vitesse à laquelle Pierre Poilievre et Jean Charest ont largué M. Legault sur sa loi 21, les alliés risquent de s’y faire aussi rares qu’un iceberg à Cayo Coco.

Pourquoi?

Sur le plan strictement partisan, sa sortie tient du mystère. Pour un premier ministre dont le parti vogue sans partage vers un deuxième mandat quasi hégémonique, pourquoi sent-il même le besoin d’implorer les Québécois de lui donner un mandat fort? Ils le feront, de toute manière.

Si c’est aussi pour renforcer son armure de leader nationaliste face à Justin Trudeau, elle est déjà blindée. La CAQ trône au sommet des sondages. Les francophones boudent le PLQ et le PQ est K.O. Que chercher de plus?

Maintenant, allons sur le fond de la question. Primo, le Québec contrôle déjà la majeure partie de son immigration.

Deuxio, s’il fallait voir une menace «existentielle» chez les quelques milliers d’immigrants qui, annuellement, nous arrivent sans connaître le français sous le programme de réunification familiale contrôlé par le fédéral, aussi bien fermer le Québec illico et jeter la clé au fond du Saint-Laurent.

Tertio, le gouvernement Legault vient d’adopter sa loi 96 modernisant la loi 101. Sa confiance envers celle-ci serait-elle faible au point de craindre pour la «survie» du Québec sans un contrôle complet de l’immigration?

Une pente très glissante

Sur le plan social, ce discours est également risqué. Pour n’importe quel parti, faire de l’immigration un des thèmes majeurs en campagne électorale, c’est mettre le pied sur une pente très glissante.

Pour le voir, on n’a qu’à regarder vers les États-Unis et l’Europe. Non pas que l’immigration n’est pas un enjeu réel de gouvernance. Elle l’est. Le problème est lorsqu’elle devient un enjeu électoral.

Dans un climat polarisé comme une élection, le risque est de faire des immigrants les responsables des échecs d’intégration du gouvernement sortant ou de ses prédécesseurs.

Plaider pour la «survie» de la nation sans qu’elle ne soit vraiment en péril, nous ramène aussi au vieux discours conservateur qui, avant la Révolution tranquille, prêchait la «survivance». C’est l’antithèse du Québec moderne.

Le français recule, c’est sûr. J’en fais moi-même l’analyse fouillée depuis 25 ans. Or, pour le stopper, c’est de deux choses l’une. Ou le Québec devient indépendant, ce qui n’arrive pas.

Ou bedon, il investit le maximum de ressources pour une intégration mieux réussie des immigrants, il renforce pour vrai la 101 et l’étend aux cégeps. Le reste, c’est du bien mauvais théâtre.

Plaider pour la «survie» de la nation alors qu’elle n’est pas en péril, ne tient tout simplement pas la route.