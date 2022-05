L’art délicat de ne pas prendre des risques trop grands

J’aimerais raconter mon histoire pour mettre les femmes en garde de trop faire confiance à leurs collègues de travail, car je reste convaincue qu’elles sont plus méchantes entre elles que les hommes entre eux.

Je n’identifierai pas le type d’entreprise pour laquelle je travaillais pour ne pas me mettre à risque d’être identifiée. Je dirai seulement que j’avais accédé à un poste de direction en début 2020. Depuis mon arrivée dans cette entreprise, j’étais devenue amie avec une de mes collègues. On en était déjà aux confidences, tant ça avait cliqué entre nous. Jamais je n’aurais pu imaginer qu’elle allait me trahir.

Les nombreuses heures de travail vécues la première année de la pandémie m’ont rapprochée de mon patron immédiat, et on est tombés amoureux. Comme il est marié et a des enfants et qu’il n’avait pas l’intention de rien changer à sa vie, il m’avait demandé de garder le secret sur notre aventure.

Après plusieurs mois de silence sur la chose, la belle dinde que je suis s’est ouvert la trappe sur son gros secret à cette collègue sans se douter qu’elle était jalouse de moi, qu’elle voulait ma job, et qu’elle allait me trahir. Quand mon amant a eu vent de la rumeur qui courait à notre sujet parmi les employés, il m’a fait venir à son bureau pour me montrer la porte.

Jamais je n’aurais cru que cette personne pouvait me faire ça. Comment aurais-je pu deviner qu’elle n’était pas fiable ? Pourquoi me suis-je laissée prendre par quelqu’un d’aussi malhonnête ? Rendue à 35 ans, j’aurais dû savoir ça. Non seulement j’ai perdu un emploi que j’aimais, mais j’ai aussi perdu confiance dans l’humanité. Je crois que plus jamais je ne ferai confiance à personne. Ma sœur aînée me dit que c’est toujours ainsi dans tous les milieux de travail. Pensez-vous qu’elle a raison ?

Chat échaudé

Je n’irai pas aussi loin que votre sœur en affirmant hors de tout doute que c’est toujours comme ça que ça se passe dans tous les milieux de travail. Mais je sais d’expérience qu’une totale discrétion est toujours de mise quand on détient un secret. Le mot en lui-même suppose qu’il ne peut être partagé avec personne d’autre que les gens impliqués dans le secret lui-même, sinon ce n’est plus un secret. Par contre, je trouverais triste que vous vous coupiez de certaines amitiés possibles en milieu de travail, en faisant un bloc monolithique de tous les humains. Ça existe, des gens sincères.