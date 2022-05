Lauberivière: une dose de réconfort avec St-Hubert

Depuis 2016, le Groupe Martin offre aux bénéficiaires de Lauberivière son délicieux poulet lors d’une activité très appréciée.

Ces deux petites heures font une grande différence dans la vie de tous ceux qui sont présents.

Photo Jean-François Racine

« Ce n’est pas avec un repas qu’on sort quelqu’un de la rue, mais c’est avec un repas joyeux qu’on peut créer un lien et opérer un changement », explique Éric Boulay, directeur général de Lauberivière.

Quelques centaines de repas chauds de poulet avec frites, pain, sauce, salade de chou et desserts ont été servis aux gens dans le besoin de la ville. Un chèque de 12 000 $ a aussi été remis officiellement à l’équipe de Lauberivière

Encore cette année, les sourires étaient nombreux malgré les besoins grandissants parmi la population.

« Dans un monde idéal, les gens ne seraient pas ici mais ils sont contents d’avoir du St-Hubert et on leur dit qu’ils valent la peine. On s’occupe d’eux. C’est le signal qu’on peut être dans le trouble et profiter d’un accueil chaleureux », explique M. Boulay.

Ce dernier précise que l’établissement avait offert 24 000 nuitées en 2017. En 2021, ce nombre a grimpé à 48 000 nuitées. « Il y a de plus en plus de nouveaux visages », précise-t-il.

L’inflation et le coût très élevé des aliments pourraient inciter d’autres personnes à demander de l’aide au cours de la prochaine année.

« C’est notre travail. On a encore de la place pour accueillir beaucoup de gens. On n’a jamais refusé un seul repas à Lauberivière. Je ne suis pas inquiet de notre capacité à nourrir tout le monde », termine M. Boulay.

La famille Martin, qui a créé la première franchise St-Hubert en 1967, possède aujourd’hui 11 restaurants St-Hubert dans la région de la Capitale-Nationale.

Depuis 1983, Lauberivière est un refuge de Québec qui offre la soupe populaire, l’hébergement temporaire et des services de réinsertion sociale aux hommes et aux femmes de 18 ans et plus.