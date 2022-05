Photo courtoisie

Organisé par l’animateur de Radio-Pirate, Jeff Fillion, en collaboration avec Mercedes Benz de Québec, le tout premier tournoi de golf Jeff Open, au profit des Oeuvres Jean Lafrance, a réuni 72 participants (le maximum permis) le 25 mai dernier, au Club de golf La Tempête de Lévis. Il a permis de remettre, grâce aux joueurs et joueuses ainsi qu'à de généreux donateurs, la somme de 50 000$ à l’organisme qui offre aux jeunes un encadrement individualisé dans un environnement sain et cohérent. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Jasmin Gilbert, président des Oeuvres Jean Lafrance; Tommy Caron, vice-président et directeur général de Mercedes Benz de Québec; l’abbé Jean Lafrance; Jeff Fillion, de Radio-Pirate, cofondateur du Club de golf La Tempête.

Le coup parfait

Photo courtoisie

Le Jeff Open a vu un participant réussir un trou d’un coup le 25 mai dernier. L’exploit de Mario Bernier, 2e sur la photo à partir de la gauche, est survenu au trou numéro 15 de la Tempête, une normale 3 de 160 verges, des jalons blancs, à l’aide d’un fer 6. Mario est accompagné, sur la photo, de ses partenaires de jeu Gaétan Leblanc, Chantal Dias, Marc Bélanger et, au centre, de l’animateur Jeff Fillion, qui passait par là.

Un connaisseur

Photo courtoisie

Le Pool de hockey Le Cercle, saison 2021-2022, a couronné son grand gagnant le 24 mai dernier, lors d’une rencontre au Cercle de la Garnison de Québec. Il s’agit de Patrick Vaillancourt, qui a reçu une réplique de la coupe Stanley et un gilet autographié par Brett Hull. Sur la photo, de gauche à droite à l’avant-plan: Vincent Bernier, coorganisateur du Pool; Patrick Vaillancourt, le grand gagnant; Véronique Vézina, directrice générale de l’organisme Ressources familiales Côte-de-Beaupré. À l’arrière-plan: Étienne Massé et Pierre Samson, coorganisateurs du Pool, et Enrico Ciccone, député libéral de Marquette et président d’honneur du Pool 2021-22. Absente de la photo: Gabrielle King, directrice du développement des affaires et de la philanthropie, Deuil-Jeunesse.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 30 mai 2017. Les députés de l’Assemblée nationale votent en faveur de l’adoption de la loi spéciale forçant le retour au travail des travailleurs de l’industrie de la construction. Le projet de loi 142 a été adopté à 76 voix contre 21.

Anniversaires

Photo courtoisie

Kerry Fraser (photo), qui a arbitré plus de 1550 matchs de saison régulière et 250 matchs de séries de la Coupe Stanley de la LNH entre 1973 et 2010, 70 ans... Yann Latouche, président de EvenTouch... Jason Kenney, chef démissionnaire du Parti conservateur uni (PCU) et premier ministre de l’Alberta depuis le 30 avril 2019, 54 ans... Tom Morello, musicien américain du groupe Rage Against the Machine, 58 ans... Roch Denis, ex-animateur (radio-télé), 65 ans... Ghislain Bérubé, collectionneur et bénévole au Tournoi pee-wee de Québec, 73 ans... Jacques Boulanger, ex-animateur radio et chanteur, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 mai 2020: Michel Gauthier (photo), 70 ans, ex-chef du Bloc Québécois et ex-député péquiste de Roberval de 1981 à 1988... 2019: Leon Redbone, 69 ans, musicien américain connu pour faire revivre des morceaux d’avant-guerre... 2018: Gabriel Gascon, 92 ans, homme de théâtre, mais aussi de cinéma et de télévision... 2017: Elena Verdugo, 92 ans, actrice américaine... 2016: Tom Lysiak, 63 ans, ancien attaquant des Blackhawks de Chicago... 2016: Rick MacLeish, 66 ans, ex-attaquant des Flyers... 2015: Joël Champetier, 57 ans, romancier québécois... 2015: Beau Biden, 46 ans, fils de l'ex-vice-président et président actuel des États-Unis Joe Biden... 2010: l’honorable Dufferin Roblin, 92 ans, homme d’affaires et homme politique canadien... 2007: Jean-Claude Brialy, 74 ans, acteur et réalisateur français... 2005: Gérald Leblanc, 59 ans, poète acadien... 1997: Georges Fiori, 71 ans, père de Serge Fiori (Harmonium)... 1986: Perry Ellis, designer de mode américain... 1975: Michel Simon, 80 ans, acteur français.