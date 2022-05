L'eau devient de plus en plus difficile à trouver

Le manque d’eau potable est un enjeu de plus en plus préoccupant, en particulier pour plusieurs municipalités de l’Estrie. Les épisodes de sécheresse à venir dans les prochaines années risquent d’envenimer la situation. Les impacts sont nombreux et majeurs.

Monique Stroobants habite une résidence en campagne à Sutton. Le puits artésien qui alimente sa maison depuis une quarantaine d’années a une profondeur de 200 pieds. «Ça allait, avant, mais depuis quelques années, il arrive des moments où on n’a plus d’eau», raconte celle qui doit se faire creuser un nouveau puits.

Ce cas est loin d’être isolé, selon Alain Raymond, propriétaire de Puisatiers experts : «La nappe phréatique descend, les gens ne trouvent plus d’eau. Avant, on creusait des puits de 150 à 250 pieds. Maintenant, 300 à 400 pieds, ce n’est pas rare.»

Ce phénomène peut s'expliquer par les changements climatiques et l'augmentation de la consommation d'eau. Les municipalités sont grandement préoccupées et certaines réagissent déjà. Sutton, par exemple, interdit le développement d'un secteur de la ville à cause d'un manque d'eau potable.

Les agriculteurs en subissent aussi les conséquences. «Plusieurs producteurs ont toujours abreuvé leur troupeau avec des puits de surface, mais depuis deux ans, ça ne suffit plus. Ils doivent se faire creuser des puits, et ça ne s’améliorera pas dans les prochaines années», constate le président de l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie, Michel Brien.