Les Blue Jays sont de retour à plein régime

Le voyage en Californie semble avoir fait le plus grand bien aux Blue Jays de Toronto, auteurs d’un balayage de quatre matchs chez les Angels de Los Angeles, qui nagent beaucoup plus dans la confiance à l’aube d’un retour à domicile.

Forte de cinq gains consécutifs, la formation du gérant Charlie Montoyo accueillera dès mardi les White Sox de Chicago après avoir inscrit 35 points au cours de sa séquence de victoires actuelle.

D’ailleurs, l’attaque fonctionne à plein régime, ayant totalisé cinq points lors des septième et huitième manches du match de dimanche pour permettre aux Jays de revenir de l’arrière et de l’emporter 11 à 10.

Au plan individuel, Lourdes Gurriel fils a fait sa part avec cinq points produits. N’ayant pas frappé dans le dernier match, Vladimir Guerrero fils retrouve lentement ses repères, lui qui avait obtenu un circuit dans deux sorties d’affilée, mercredi et jeudi. Aussi, Montoyo se dit encouragé par ce qu’il voit.

«Il s’agit de rester en contrôle. Notre personnel d’instructeurs et nos joueurs le font. Ils croient en eux-mêmes et l’ont prouvé ici ainsi qu’au cours de ce périple. Nous affrontons de bonnes équipes et nous jouons du bon baseball. Même avec un pointage de 11 à 10, nous étions dans une partie décidée par un seul point... c’était serré, peu importe comment vous qualifiez cela», a-t-il dit au quotidien Toronto Star.

Dans les séries... pour l’instant

Les succès des Jays leur ont permis de se hisser en position de deuxième équipe parmi les clubs n’étant pas en tête de leur section dans la Ligue américaine. Même si rien n’est gagné, il s’agit d’une belle amélioration. Plus tôt en mai, Toronto avait traversé une disette ponctuée de sept revers en neuf affrontements.

«Le baseball est dur et chaque club a une chance de gagner, a commenté le lanceur Jose Berrios dont la moyenne de points mérités est cependant de 5,62. Présentement, on effectue quelques ajustements et on commence à mieux jouer. Nous voyons les résultats maintenant. On remporte davantage de matchs et on veut continuer d’obtenir du succès.»

Pour ce faire, ils devront d’abord espérer que l’artilleur Kevin Gausman, partant prévu mardi, poursuive son bon travail. Affichant une moyenne de 2,25, il a blanchi les Cardinals de St. Louis pendant six manches à sa dernière présence sur la butte, mercredi. Depuis le début de la campagne, il n’a jamais lancé moins de cinq manches dans un départ et n’a pas donné plus de trois points mérités.