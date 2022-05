Plus de 120 M $ pour les entrepreneurs

Le gouvernement a dévoilé, lundi, un montant d’environ 120 millions $ qui servira à mieux outiller et accompagner les entrepreneurs au cours des trois prochaines années.

Doté d’une enveloppe totalisant 121,7 millions $, dont 64,4 millions $ dédié principalement au financement des entreprises, le Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025 vise à la fois à aider financièrement les entrepreneurs, mais aussi à leur fournir des outils et à favoriser la naissance de nouvelles entreprises.

«Le Plan québécois en entrepreneuriat est un outil important pour mener à bien notre [stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation], car il nous permettra de travailler sur tous les éléments de la chaîne d'entrepreneuriat. On stimulera l'innovation et on créera de la richesse pour le Québec», s’est exclamé par communiqué le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Selon le gouvernement, le Québec compte environ 220 000 entreprises, en grande majorité des PME. «La province est toutefois celle qui dénombre le moins d’entreprises par habitant, loin derrière les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique et l’Ontario», est-il déploré dans le PQE.

Pour inverser cette tendance, outre le financement de projets et d’entreprises, Québec mise surtout sur la valorisation du métier d’entrepreneur et sur un meilleur accompagnement des gens qui se lancent en affaires.

«Avec le Plan québécois en entrepreneuriat, notre gouvernement reconnaît les spécificités multiples des entrepreneurs et souhaite offrir la même chance à tous les groupes issus de la diversité de réaliser leurs projets d'avenir», a souligné la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours.

Les fédérations réagissent

Pour le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard, il est important que l’entrepreneuriat soit au cœur des décisions du gouvernement. Il estime également que le développement des PME «est essentiel pour assurer une croissance économique qui bénéficiera non seulement aux entrepreneurs québécois, mais à l'ensemble du Québec».

«Le travail doit donc se poursuivre, et d'autres mesures pour atteindre ces objectifs gouvernementaux dévoilés dans le plan d'aujourd'hui, peuvent être mises de l'avant», a affirmé M. Milliard par voie de communiqué.

Du côté de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), on accueille ce plan d’un bon œil étant donné que le milieu entrepreneurial a souffert grandement au cours des deux dernières années en raison de la pandémie. «Qu'un accent particulier soit porté sur le repreneuriat s'avère essentiel, car déjà en 2018, près des trois quarts des propriétaires de PME songeaient à céder leur entreprise dans un horizon de 10 ans», a déclaré le vice-président pour le Québec à la FCEI, François Vincent.