Rangers-Hurricanes : le dernier acte

Le deuxième tour des éliminatoires prendra fin lundi soir, à l'issue du septième et ultime duel entre les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline, à Raleigh.

• À lire aussi: LHJMQ: Joshua Roy est la personnalité de l’année

• À lire aussi: Maple Leafs: la retraite pour Jason Spezza

Au PNC Arena, les rivaux disputeront leur deuxième match numéro 7 des présentes éliminatoires et si cette série a démontré une chose, c’est que les deux clubs sont maîtres chez eux. En effet, aucune équipe n’a concédé la victoire dans son château-fort lors de cette rivalité. La logique sera-t-elle respectée à nouveau?

Dans le cas des Ouragans, ils n’ont perdu aucune de leurs sept sorties à domicile depuis le lancement des séries, ce qui constitue une marque de la LNH.

D’ailleurs, avec une fiche à vie de 6-3, les «Canes» ont remporté tous leurs affrontements sans lendemain depuis leur déménagement de Hartford. Ils pourraient effectivement devenir la première équipe de l'histoire de la LNH à remporter sept matchs numéro 7 consécutifs, lundi.

Au cours de leur histoire, les Rangers ont compilé un dossier de 10-6 dans des matchs 7, dont un rendement de 7-1 à leurs huit dernières occasions, soit depuis 2012. En revanche, ils n’ont obtenu la victoire que deux fois à l’étranger dans pareille circonstance.

Il faut remonter aux séries de 2014 pour identifier leur dernière présence dans une rencontre ultime au deuxième tour. Ils avaient éliminé les Penguins à Pittsburgh dans un gain de 2 à 1.

Ce printemps, les Blueshirts présentent un dossier de 4-0 lorsqu’ils font face à l’élimination. Rappelons qu’au premier tour, ils sont devenus la première équipe de l'histoire des éliminatoires de la Coupe Stanley à orchestrer trois remontées victorieuses consécutives dans une même série.

«Shester-King»

Les gardiens devant le filet dicteront sans doute l’allure de ce dernier acte.

Depuis le cinquième match du premier tour contre les Penguins, le portier des Rangers Igor Shesterkin a compilé une fiche de 6-3 avec un taux d’efficacité de ,937 et une moyenne de buts alloués de 2,10 en accordant deux buts ou moins dans tous les matchs, sauf le cinquième.

Le Moscovite a de plus récolté trois aides lors de cette confrontation, devenant ainsi le deuxième gardien de but de l'histoire de l’organisation à amasser plusieurs passes décisives au cours d'une année éliminatoire, rejoignant l’icône new-yorkaise John Vanbiesbrouck (1986).

Chez les Hurricanes, on espère une performance de rédemption d’Antti Raanta. Samedi soir, le Finlandais a été chassé du match en deuxième période après avoir alloué trois buts en 13 lancers.

Rantaa et Pyotr Kochetkov ont chacun effectué 10 arrêts.