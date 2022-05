Un congé qui tombe bien

Les joueurs du CF Montréal ne reprendront le boulot que vendredi et on peut dire qu’ils ont bien mérité leur congé.

Cette trêve internationale arrive au bon moment après une séquence de cinq rencontres en seulement deux semaines qui commençait à être usante.

Par moments, on a revu l’équipe plus fragile du début de la saison, qui avait du mal à jouer sur deux fronts en MLS et en Ligue des champions. Le Bleu-blanc-noir a trébuché contre Salt Lake et Nashville, mais s’est ressaisi par la suite pour finir la séquence avec deux victoires.

Attaque

Les choses n’ont pas été simples lors du dernier match contre Cincinnati, mais on va retenir les quatre buts marqués et un record égalé.

Oui, depuis son entrée en MLS, le club a connu deux saisons (2013 et 2021) au cours desquelles les défenseurs ont marqué sept buts.

En faisant bouger les cordages, Joel Waterman a égalé cette marque, qui sera assurément battue peut-être aussi tôt que le 18 juin prochain, date de la prochaine partie de l’équipe.

Mais ce qu’on retient surtout, c’est que l’équipe est au sommet de l’Association de l’Est pour les buts marqués avec 28. Seul le Los Angeles FC en a marqué plus, soit 29.

Déjà 12 joueurs différents se sont inscrits au pointage cette saison et il reste encore une vingtaine de parties. L’an passé, ce sont 16 athlètes qui ont marqué en 34 parties.

Parmi ceux qui devraient gonfler les rangs de la liste des marqueurs, il y a Mason Toye, qui devrait être en mesure de revenir au jeu après cette pause internationale.

Richesse

Cette variété offensive fait la richesse de l’équipe, tout comme sa profondeur, puisqu’on voit régulièrement des joueurs en remplacer d’autres au cours d’un match et faire aussi bien, sinon mieux.

On l’a bien vu samedi quand l’attaquant Kei Kamara est entré en début de deuxième demie et n’a pas mis une minute à offrir une passe parfaite au Québécois Mathieu Choinière, qui a touché la cible.

D’ailleurs, Kamara s’avère une acquisition très précieuse de la part du directeur sportif Olivier Renard. À 94 000 $, le vétéran de 37 ans est une aubaine avec ses trois buts et trois passes en 13 matchs, dont seulement cinq départs.

Son apport sur le plan du leadership est inestimable et son éthique de travail semble irréprochable. Il faut observer son engagement défensif pour constater à quel point sa contribution va au-delà des buts marqués.

À corriger

Contre Cincinnati, on a cependant revu des erreurs défensives qui avaient été épurées du jeu montréalais. Des buts évitables, résultats d’une erreur individuelle plutôt que d’une belle pièce de jeu adverse.

D’ailleurs, le Bleu-blanc-noir est avant-dernier dans l’Est pour les buts accordés (26) et se trouve juste une position plus haute à l’échelle de la MLS.

Il faut aussi se préoccuper du jeu de Sebastian Breza, qui a été tout sauf rassurant contre Cincinnati après quelques bons matchs où il semblait plus serein.

Ses relances manquent de tonus, son jeu de balle au pied a besoin de vernis, surtout quand on est une équipe qui construit de l’arrière. De plus, sa prise de décision est parfois hasardeuse.

Le jeune homme doit se replacer, surtout que James Pantemis doit rêver d’avoir une chance de se faire valoir, lui qui a joué contre Hamilton en Championnat canadien mercredi, un premier match depuis octobre.

Mihailovic sur la touche

Par ailleurs, Djordje Mihailovic a appris une bien mauvaise nouvelle, lundi. Il ne sera pas en mesure de participer au camp de l’équipe nationale des États-Unis, tel qu’originalement annoncé le 20 mai.

Le milieu de terrain de 23 ans s’est blessé à une cheville contre Cincinnati samedi et il sera absent à court terme.