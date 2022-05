Un début de saison à moto meurtrier

L’hiver et son tapis blanc viennent à peine de laisser place au soleil printanier que, déjà, une demi-douzaine de motocyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec depuis la mi-avril.

Le week-end a été passablement funeste pour les motocyclistes de la province : la mort a fauché deux amateurs de ce loisir en quelques heures à peine.

La première victime a perdu la vie près de Beaumont, en Chaudière-Appalaches, vers 21 h 30, samedi. Marie-Pier Laflamme, qui était seule sur son engin, a perdu le contrôle avant de percuter le terre-plein central de l’autoroute 20, ne lui laissant aucune chance.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Puis, vers 2 h 30 hier matin, une situation similaire s’est produite à Montréal. Un homme de 37 ans a été victime d’une embardée fatale sur la rue Courval, près de la rue Hickmore, lors d’un virage.

Ces deux décès s’ajoutent aux quatre autres recensés dans la province par Le Journal depuis le 15 avril, il y a six semaines.

Plus populaire que jamais

En 2021, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) avait recensé pas moins de 67 décès liés à la motocyclette, soit 2 de plus que l’année précédente et 22 de plus par rapport à 2019.

Il ne serait pas surprenant que cette hausse se poursuive encore cette année, d’après Sophie Roy, porte-parole de la SAAQ. La popularité de ce genre de véhicule n’a jamais été aussi grande.

« Il y a eu un boom. On est passé de 188 000 à 209 000 motos entre 2020 et 2021, alors que la moyenne des cinq années précédentes était de 187 000 », indique Mme Roy.

« Plus il y a de véhicules en circulation en même temps, plus les risques augmentent », précise-t-elle.

Mais le comportement des motocyclistes sur les routes joue aussi un très grand rôle sur le funeste bilan des dernières années.

Appel à la prudence

« Une fois sur deux, il n’y a aucun autre véhicule impliqué dans les accidents liés aux motocyclistes. La vitesse et la distraction demeurent les premières causes d’accidents », affirme Mme Roy.

Des propos que relaie aussi Jean-Pierre Fréchette, directeur général de la Fédération motocycliste du Québec. Il tient toutefois à lancer un message de prudence aux amateurs de ce sport en début de saison.

« Les conditions de la route à ce stade-ci de l’année sont souvent très mauvaises, avec du sel, du sable, de la pluie et des nids-de-poule. Sans parler des automobilistes qui ne sont pas habitués à côtoyer des motos », explique-t-il.