Un parcours ludique né de la pandémie

Faire une promenade en pleine nature, c’est déjà une activité agréable. Elle le devient encore plus quand le parcours se transforme en jeu d’évasion à ciel ouvert.

Créer des expériences divertissantes et amusantes pour petits et grands dans les parcs, c’est la mission que s’est donnée Parcours Ludiques, une jeune entreprise fondée par Dominique Gauthier, qui est aussi directeur de création.

L’offre de divertissement de Parcours ludiques a pris son envol dès le début de la pandémie.

« Au pic de la première vague, la seule activité que les familles pouvaient exercer, c’était d’aller jouer dehors. On a voulu rendre la marche dans les parcs plus divertissante grâce à nos concepts axés sur le jeu », explique M. Gauthier.

Une offre diversifiée

Jeux d’énigmes, sentiers de découvertes, parcours gourmands... En deux ans, Parcours Ludiques a déployé ses créations auprès de plus de 75 organisations – principalement des municipalités –, divertissant plus de 100 000 personnes à travers le Québec, et ce de façon sécuritaire.

En fonction du public visé, les clients peuvent choisir un concept déjà au catalogue de l’entreprise et le louer pour une période déterminée ou obtenir une expérience sur mesure.

« Le potentiel de création est grand, affirme Dominique Gauthier. Par exemple, à Trois-Rivières, dans le cadre d’un marché de Noël, on a créé un parcours gourmand d’une heure pendant lequel les familles pouvaient goûter à cinq bouchées ou cocktails offerts par les bars et les restaurants présents sur le site. À la fin, ils avaient droit à une prestation musicale privée. »

Une application mobile (ou une application web) aide les participants à suivre les parcours, que ce soit pour y trouver de l’information sur les découvertes qu’ils peuvent y faire ou des indices pour résoudre les énigmes.

« De cette façon, les municipalités n’ont pas besoin de main-d’œuvre pour animer le parcours qui est gratuit. Elles n’ont pas non plus à investir dans des infrastructures supplémentaires. On se sert des éléments déjà existants », souligne Dominique Gauthier.

Lui et son équipe de création ne manquent pas d’idées pour développer de nouvelles activités. L’entreprise prévoit offrir bientôt des parcours à faire en vélo, en auto et même en kayak.

Influencé par Alexandre Taillefer

Avant de devenir entrepreneur, Dominique Gauthier a été chargé de projets chez Moment Factory. « J’avais l’impression de ne pas jouer avec mes propres jouets. Je rêvais de monter un projet de A à Z », raconte-t-il.

Pour ses 30 ans, sa femme lui a offert un cadeau spécial : une rencontre d’une heure avec l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, qui s’est révélée un cours accéléré en entrepreneuriat. « C’est là que j’ai eu le déclic et que j’ai décidé de créer une entreprise de divertissement. »

Avant de fonder Parcours Ludiques, il a donc créé une première entreprise, Trik Truk, avec un associé, en 2016. « On a imaginé un jeu d’énigmes qui transportait les participants dans l’univers de Sherlock Holmes. Pour cela, on avait aménagé une réplique d’un train de l’époque dans un camion-remorque et l’on se déplaçait dans les festivals et autres événements à travers la province. Il s’y déroulait des événements mystérieux que les équipes de deux ou trois personnes devaient résoudre. »

Trik Truk a aussi développé des activités de team building pour lesquelles la demande était forte. Puis, est arrivée la pandémie...

« Du jour au lendemain, on est passé de deux événements par jour à plus rien. Une fois le choc passé, c’est là qu’on a décidé de créer Parcours Ludiques, qui a rapidement connu du succès. Notre offre a répondu à un réel besoin », explique Dominique Gauthier.

Il n’abandonne pas Trik Truk pour autant. Dès que les employeurs auront renoué avec les activités pour employés, il relancera les activités. En attendant, il a élaboré un plan d’expansion pour Parcours Ludiques afin de développer le marché ontarien.

Parcours ludiques

Date de fondation : 2020

2020 Activités : Loisirs pour la famille

Loisirs pour la famille Actionnaires : Dominique Gauthier, Philippe Lapierre

Dominique Gauthier, Philippe Lapierre Nombre d’employés : 4