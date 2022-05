Une étroite collaboration

La cinéaste Chloé Robichaud peut compter sur un collaborateur précieux sur le plateau de tournage de son prochain film, Les jours heureux. Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin a réussi à trouver du temps dans son horaire chargé pour participer au projet à titre de conseiller artistique.

En tournage depuis mercredi dernier, Les jours heureux mettra en vedette l’actrice Sophie Desmarais dans la peau d’une jeune cheffe d’orchestre et étoile montante de la scène montréalaise qui entretient une relation complexe avec son père et agent, campé par Sylvain Marcel.

Séduit par le sujet de ce troisième long métrage de Chloé Robichaud (Sarah préfère la course, Pays), Yannick Nézet-Séguin a accepté de s’impliquer à titre de conseiller artistique et de consultant musical. Les musiciens de l’Orchestre Métropolitain (dont Nézet-Séguin est chef principal et directeur artistique) participent également au tournage du film.

Nouvelle expérience

« C’est une toute nouvelle expérience pour moi et je trouve cela fascinant », a confié Yannick Nézet-Séguin, joint en après-midi sur le plateau de tournage du long métrage.

« Je suis là pour aider les musiciens qui jouent pour vrai dans le film. J’essaie aussi de guider Sophie [Desmarais] pour les scènes dans lesquelles son personnage dirige son orchestre. Mais je suis surtout là pour soutenir la vision de Chloé. Dans ce cas-ci, c’est elle, la cheffe d’orchestre. Moi, je suis le violon solo ! » lance-t-il en riant.

Souci de réalisme

Yannick Nézet-Séguin a commencé à s’investir dans le projet il y a déjà deux ans en conseillant Chloé Robichaud pour les choix musicaux et le scénario du film. Il a aussi passé du temps avec Sophie Desmarais pour l’aider à étudier et apprendre la gestuelle des chefs d’orchestre.

« Il est vraiment très impliqué dans le film, signale Chloé Robichaud. Grâce à son apport, tous les détails ont été soignés afin qu’on traite l’univers de la musique classique de la façon la plus réaliste possible. Je suis en Cadillac avec Yannick ! »

Le tournage des Jours heureux se poursuit jusqu’au 6 juillet. Le film prendra l’affiche en 2023.