Aide juridique: le seuil d’admissibilité augmente pour suivre le salaire minimum

Le seuil d’admissibilité pour l’aide juridique a augmenté de 5,6 % afin de suivre la récente hausse du salaire minimum, ont annoncé, mardi, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, et le président de la Commission des services juridiques, Me Daniel LaFrance.

Cette hausse vise à favoriser l’accès à l’aide juridique pour les personnes gagnant le salaire minimum. Ainsi, toute personne travaillant 35 heures par semaines au salaire minimum pour un salaire annuel de 25 935 $ pourra obtenir les services d’un avocat de l’aide juridique, et ce, sans frais.

«L'accessibilité à la justice est primordiale pour le gouvernement et cela passe notamment par les services d'aide juridique. En effet, les services offerts par la Commission des services juridiques et par les avocats qui remplissent des mandats d'aide juridique sont essentiels et bénéfiques pour les citoyens plus vulnérables», a déclaré M. Jolin-Barrette.

Un volet contributif est également offert aux personnes n’ayant pas les moyens de payer les honoraires habituels d’un avocat. Ce volet offre également une formule qui permet aux personnes admissibles de savoir en avance le coût maximal des honoraires de l’avocat qui les représentera ainsi que les frais qui pourraient leur être réclamés.

«Ce volet permet à une personne de recevoir des services juridiques si ses revenus, biens et liquidités correspondent au barème d'admissibilité en vigueur et si elle verse une contribution financière variant entre 100 $ et 800 $, selon sa composition familiale et sa situation financière», a-t-fait savoir par voie de communiqué.

Sans les indexations des seuils d’admissibilités en fonction du salaire minimum, plus de 23 000 personnes n’auraient pas eu accès à l’aide juridique pour l’exercice 2021-2022, estime la Commission des services juridiques.