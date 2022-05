LESAGE, Jean-Claude



Au Pavillon Rosemont, Montréal, le 18 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Lesage, fils de feu monsieur Azarias Lesage et de feu madame Zélia Benoît. Il demeurait à Montréal, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 14 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Lesage laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Mario Jacques) et Gino; ses petits-fils: Alexandre Gendron, Dimitri Lesage; ses soeurs et son frère: Madeleine, Marc, Huguette et Ginette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca