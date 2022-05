Ce spectacle multimédia est l’activité gratuite parfaite pour célébrer la fête nationale en famille

Comment comptez-vous célébrer la Fête nationale du Québec cette année? Si vous cherchez à vous abreuver de culture ou à vous faire surprendre par une expérience originale, ne cherchez plus!

Un tout nouveau spectacle multimédia grandiose et haut en couleur, BLEU: Le Québec sous les étoiles, sera présenté à Québec du 18 au 22 juin et le 24 juin 2022 sur la façade de l’hôtel du Parlement.

Un spectacle nourri par l’histoire du Québec

Présenté par le gouvernement du Québec, la projection BLEU: Le Québec sous les étoiles est une aventure fantastique qui raconte la traversée du territoire en canot d’une grand-mère et de son petit-fils.

Durant leur fabuleux voyage, ils rencontrent des personnes et traversent des lieux qui ont façonné le Québec, d’hier à aujourd’hui. On retrouve le meilleur de la culture, de l’histoire et de la nature d’ici.

La grand-mère est interprétée par France Castel, grande dame du grand et du petit écran québécois. De plus, une cinquantaine d'artistes et de musiciens participent à la création de ce spectacle.

On vous promet un spectacle qui vous transportera dans un univers où les souvenirs de toutes les générations seront réveillés.

Produit par TKNL – créateurs d'expériences uniques –, l’œuvre-spectacle vous fera vivre une expérience multimédia marquante, en plus de vous révéler l’âme du Québec à travers des effets de sons et de lumière stupéfiants.

Gageons que vous serez profondément saisi et touché par les thèmes, la scénographie et la musique de ce spectacle fantastique!

Les informations à retenir

La projection de BLEU: Le Québec sous les étoiles est d’une durée de 20 minutes, elle est offerte gratuitement et s'adresse à tous. C’est à la tombée de la nuit que l’activité commencera, soit vers 21h30. Les journées sont longues au mois de juin!

Comme le site de l’hôtel du Parlement du Québec est large et comprend un vaste terrain, il pourra accueillir plus de 10 000 spectateurs par soir. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre le transport en commun ou la voiture: des stationnements publics et des parcomètres sont accessibles à proximité.

En cas de faible pluie, le spectacle sera tout de même présenté. Consultez la météo avant de vous déplacer: dans le cas d’un orage, la représentation devra être annulée. L’annonce sera faite sur les médias sociaux de l’événement, s’il y a lieu.

À l’occasion de la Fête nationale, célébrez le Québec en vous laissant emporter par la magie de BLEU: Le Québec sous les étoiles à l’hôtel du Parlement de Québec!