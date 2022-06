Allégations d’inconduites à l’UPAC: «C’est nos mensonges»

La décision du DPCP en septembre 2018 de ne pas contester une demande du député Guy Ouellette pour récupérer ses biens saisis a créé une onde de choc au sein de l’UPAC, au point de faire fondre en larmes sa porte-parole Anne-Frédérick Laurence.

C’est ce qu’a raconté Mathieu Delisle, employé aux communications de l’UPAC, à un enquêteur du BEI.

« AFL pas contente, elle est hystérique. [...] Elle cour [sic] partout. Robert va dans le bureau à AFL, je comprends que Robert Lafrenière est capable de la calmer », indiquent les notes du policier rapportant le témoignage de Delisle.

Delisle aurait ensuite entendu Anne-Frédérick Laurence dire de manière énigmatique à l’ex-patron de l’UPAC, avant que ce dernier ne ferme la porte : « Robert c’est nos mensonges. » « C’est notre Pierre là. »

Le document ne précise pas de quels mensonges il s’agit ni de quel Pierre il est question.

En avril 2016, le journaliste Louis Lacroix avait toutefois rapporté dans un reportage dans L’actualité qu’une personne se présentant comme « Pierre » avait contacté au moins quatre journalistes pour leur offrir de façon confidentielle un dossier de preuves amassées par l’UPAC.

Selon les notes du policier interrogeant Delisle, Lafrenière et Laurence auraient passé 10 à 15 minutes ensemble dans le bureau.

Par la suite, Robert Lafrenière serait retourné à son bureau et Anne-Frédérick Laurence serait sortie avec une boîte. « Elle donne des becs à tout le monde. Elle quitte et ne reviens [sic] plus », est-il écrit.