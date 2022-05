Contrôle des armes: un pas dans la bonne direction, selon Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est encouragée par le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement Trudeau, qui inclut un «gel national» des armes de poing, mais réclame toujours leur interdiction totale.

«Pour moi, c’est un geste fort et important qui envoie un signal comme quoi on doit maîtriser la situation concernant les armes à feu», a indiqué Mme Plante mardi, au cours d’une mêlée de presse.

Le premier ministre Justin Trudeau a révélé lundi qu’il déposerait un projet de loi afin de mieux contrôler les armes à feu au Canada.

Le gel sur les armes de poing fera en sorte qu’il sera interdit d’en faire l’achat, la vente et l’importation à travers le pays. Le gouvernement prévoit aussi mettre en place un programme de rachat obligatoire pour des armes d’assaut prohibées.

«Tout le monde met la main à la pâte. Mais force est d’admettre que tant que les armes peuvent circuler et qu’on peut s’en procurer facilement et les revendre, ça devient très difficile pour les services de police, à Montréal et à travers le pays», a rappelé la mairesse Plante.

Les incidents violents impliquant des armes à feu se multiplient dans la métropole. Une situation qui l’inquiète. Depuis plusieurs mois, Mme Plante milite pour que les armes de poing soient interdites à travers le pays. Depuis sa réélection, elle a interpellé à plusieurs occasions le gouvernement Trudeau à cet effet.

«C’est un geste fort, mais je vais continuer à demander que ça soit un bannissement [des armes de poing] pour toujours», a insisté Mme Plante.