LAPOINTE, Jean Berchmans



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec), le 22 mai 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jean Berchmans Lapointe, conjoint de madame Diane Boulet. Il était le fils de madame Carmen Levesque et de feu monsieur Arthur Lapointe. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMonsieur Lapointe laisse dans le deuil sa mère madame Carmen Levesque; sa conjointe madame Diane Boulet et ses enfants : Gabrielle (Daniel Bégin), Frédérique (Sébastien Bouffard), Raphaël (Claudia Lemonnier) et Alexandre; ses petits-enfants: Lilia Bégin et Thomas Bouffard; ses frères et sœurs: Serge (Lyse Trottier), Marie-Claude ( Larry Houghton), Danielle et Richard (Marlène Garneau); sa tante Fernande Levesque et son oncle Jean-Claude Levesque (Alice St-Cyr), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca