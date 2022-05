François Legault, «sauveur» de la nation

Vous avez déjà vu la fameuse photo montrant Babe Ruth pointant, avec son bâton, l’endroit précis où il allait envoyer la balle dans les gradins ?

C’était le 1er octobre 1932.

Les Yankees de New York affrontaient les Cubs de Chicago.

À la cinquième manche, alors que le compte était 4 à 4, « The Babe » s’est présenté au marbre et a désigné avec son bâton le mât d’un drapeau qui trônait dans les gradins à 440 pieds devant lui.

Premier lancer : une prise.

Deuxième lancer : une autre prise.

Troisième lancer : paf ! Ruth a envoyé la balle exactement là où il l’avait prédit quelques instants plus tôt.

UN BEAU GROS BÂTON

Eh bien, c’est un peu ce que vient de faire François Legault.

Oh, notre PM n’a pas encore frappé un coup de circuit. Mais il a annoncé où la balle irait se loger si jamais les électeurs québécois lui donnaient un beau gros bâton la prochaine fois où il se pointera au marbre lors d’un match Québec-Ottawa.

« C’est pour ça que je demande, aux prochaines élections, un mandat fort pour aller négocier ça (c’est-à-dire : le rapatriement des pouvoirs fédéraux en immigration) avec le gouvernement fédéral. C’est une question de survie pour notre nation... »

En d’autres mots : ou vous me donnez 20 ou 30 députés de plus aux prochaines élections, me permettant de rapatrier les pouvoirs en matière d’immigration et ainsi, d’assurer la survie de la nation québécoise.

Ou le Québec va se transformer en Louisiane.

Rien de moins.

Quand on fait ce genre de prédictions, il faut livrer la marchandise sinon on perd toute crédibilité.

Vous imaginez de quoi aurait eu l’air Babe Ruth s’il avait frappé un simple après sa prédiction ? Ou si le lanceur de Cubs l’avait retiré ?

Les fans de baseball l’auraient ridiculisé jusqu’à sa mort...

TROIS QUESTIONS

Plusieurs questions me sont venues en tête en entendant monsieur Legault.

1 Qu’est-ce qui permet à notre PM de dire que Justin Trudeau accepterait de nous céder tous les pouvoirs en matière d’immigration si le gouvernement de la CAQ avait vingt députés de plus ?

2 Si la situation est si urgente, et si effectivement la survie de la nation québécoise est en péril, pourquoi monsieur Legault n’utilise-t-il pas la manière forte, et n’organise-t-il pas un référendum sectoriel portant sur le rapatriement de tous les pouvoirs en matière d’immigration ?

Aux grands maux, les grands moyens, non ?

3 Finalement, en quoi la situation actuelle de la CAQ, qui est majoritaire et qui trône au sommet des sondages, empêche-t-elle monsieur Legault de frapper un coup de circuit ?

FAIRE UN BOUBOU

De deux choses l’une.

Ou monsieur Legault utilise la menace du déclin de la nation québécoise à des fins strictement électoralistes, ce qui serait, n’ayons pas peur des mots, minable.

Ou monsieur Legault est convaincu que plus de sièges lui donneraient plus de pouvoir.

Et si Justin dit encore non, monsieur Legault, malgré vos 100 députés ? Qu’allez-vous faire ?

Vous écraser ?

Faire un Boubou ?

Ou vous aurez le courage de faire la seule chose permettant d’assurer la survie de la nation québécoise ?