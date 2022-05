Journée mondiale sans tabac: démystifions les solutions de rechange au tabagisme

C'est aujourd'hui la Journée mondiale sans tabac. Une journée consacrée à encourager les gens du monde entier à arrêter de fumer. Depuis 1987, l'objectif est de réduire l'incidence du tabagisme. Au Canada, les taux de tabagisme sont à des niveaux historiquement bas.

Au cours des 35 dernières années, depuis la création de la Journée mondiale sans tabac, des approches plus progressives de l'abandon du tabac ont vu le jour. Nous savons que les fumeurs n'ont plus seulement deux options qui se présentent à eux comme par le passé : arrêter ou mourir. La dernière décennie a été marquée par des innovations qui rendent plus possible que jamais l'arrêt du tabac, la réduction des méfaits associés au tabagisme et l'offre d'alternatives moins risquées aux consommateurs adultes.

Les produits de vapotage et autres produits de nicotine à risques réduits doivent figurer dans les discussions.

Désinformation

Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion de voyager partout au pays pour rencontrer de multiples individus afin de discuter de notre démarche visant à réduire l'impact de nos activités sur la santé et à construire Un Avenir Meilleur pour toutes nos parties prenantes. La mauvaise nouvelle, c’est que la désinformation au sujet des produits de

vapotage est bien réelle, et qu’elle nuit à la capacité de ces produits d’atteindre leur plein potentiel en matière de santé publique.

La bonne nouvelle, c’est que la plupart des gens sont ouverts à la conversation, prêts à écouter et à apprendre. Certaines personnes sont même un peu surprises des progrès réalisés dans le cadre de notre programme de réduction des méfaits liés au tabac.

Soyons clairs : nous ne sommes pas en désaccord avec les principes de base. Le tabagisme entraîne des risques réels et graves pour la santé. Pourtant, malgré ces risques, de nombreux adultes choisissent de fumer. Par conséquent, l’élaboration de solutions de rechange moins risquées au tabagisme, comme les produits de vapotage, est une priorité pour nous et pour notre société mère British American Tobacco (BAT), laquelle investit des milliards de dollars dans le développement de ces alternatives moins risquées.

Réglementation

La réalité, c’est que nous avons besoin de plus qu’un bon produit que les fumeurs sont prêts à utiliser. Nous avons besoin de stratégies et de règlements gouvernementaux progressistes pour faciliter la sensibilisation et l’accessibilité à ces produits, ainsi que leur acceptation.

Malheureusement, au cours des dernières années, certains gouvernements provinciaux ont imposé des réglementations extrêmes sur les produits de vapotage, comme l'interdiction des saveurs, ce qui a renvoyé les fumeurs à la cigarette. Ce n'est pas une bonne chose.

D’autres pays reconnaissent déjà la valeur des produits de nicotine à risques réduits et ont adopté le virage. Public Health England continue de promouvoir le fait que le vapotage est au moins 95 % moins nocif que la cigarette. Partout dans le monde, des organismes de santé veillent à ce que les produits de vapotage demeurent accessibles et abordables pour les fumeurs adultes afin de les encourager à passer à d’autres options. Notons le Royal College of Physicians du Royaume-Uni, Public Health England, l’Académie nationale de médecine de la France et le ministère de la santé de la Nouvelle-Zélande. Même des organisations comme Cancer Research UK encouragent les fumeurs à passer au vapotage.

Cependant, au Canada, nous continuons à prendre des décisions qui nuisent à la santé publique. Les décisions relatives aux produits du tabac et du vapotage doivent être fondées sur la science et favoriser l'accès à des solutions de rechange au tabagisme.

En l’absence de leadership à cet égard, nous continuerons de faire tout en notre pouvoir pour faire ressortir les faits et la science dans l’espoir que notre message passera et qu’un plus grand nombre de fumeurs canadiens adoptent des solutions de rechange au tabagisme. Notre initiative « Dissipons la fumée » visait d’ailleurs à fournir aux

Canadiens des informations factuelles et scientifiques sur le vapotage.

Croyez-le ou non, nous avons le même objectif : réduire les méfaits du tabagisme. Si les gouvernements fédéraux et provinciaux se concentrent sérieusement sur la réduction des méfaits du tabac, je suis convaincu qu'ils atteindront plus tôt que prévu l'objectif de réduire la prévalence du tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035.

Photo courtoisie

Ralf Wittenberg, Président et chef de la direction Imperial Tobacco Canada