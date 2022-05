La fin d’une belle aventure

Après 30 ans dans le merveilleux monde de la restauration (avec 3 associés au début en 1991 et seul par la suite, en 2001, avec sa conjointe, Caroline) Sylvain Boudreau a vécu beaucoup d’émotions le week-end du 27 mai dernier alors qu’il recevait une dernière fois ses derniers clients, devenus pour la plupart des amis. Sylvain a vendu récemment son Galopin, voisin de l’hôtel Sépia dans l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, justement à son voisin, l’homme d’affaires Steeve Morin de la Fenouillière. Tout le monde voulait souhaiter bonne chance en personne à « Galop » et le saluer une dernière fois. L’histoire de ne dit pas quelle sera la suite pour le sympathique et passionné Sylvain, mais les prochains mois seront assurément réservés aux vacances et à la détente. Sur la photo, André Drolet, Jean Maheux et moi-même en compagnie de notre ami Sylvain Boudreau, troisième à partir de la gauche.

Les 100 ans de Margot

Marguerite Latouche Filion (photo) a eu 100 ans le 6 avril dernier. Née en 1922 à Shawinigan, elle fut adoptée par son parrain et sa marraine à la mort de sa mère alors qu’elle avait 6 ans. Elle se marie à Donat Filion en 1951. Ils ont élevé les trois filles de sa sœur, décédée en 1961. Elle a tenu le dépanneur Charles Boucher Enr. à Shawinigan, qu’elle a repris de son parrain, et ce, jusque vers le milieu des années 1970. Après le décès de son conjoint, en 1993, elle déménage à Lévis à la fin des années 1990. Elle s’est impliquée au sein, entre autres, du Cercle des Fermières Christ-Roi. Déménagée dans l’arrondissement Les Saules, à Québec, avec sa fille depuis 2007, la famille de Margot compte aujourd’hui six petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Margot se garde active en accomplissant des petites tâches ménagères, en lisant des romans et Le Journal de Québec tous les jours en plus de faire ses mots cachés, sans oublier de s’occuper de son chat Gus. Joyeux centenaire, ma chère Margot.

De la broue ?

À 72 ans, le populaire serveur Gilles Dumas (photo) célèbre cette année ses 50 ans de carrière comme barman à Expo Cité. Il est encore très en forme. Demandez-lui combien de bières il a servies pendant toutes ces années.

En souvenir

Le 31 mai 1997. Ouverture officielle du pont de la Confédération (photo) entre l’île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Avec ses 12,9 km, c’est le plus long pont au-dessus d’une étendue maritime prise par les glaces dans le monde.

Anniversaires

Gabriel Nadeau-Dubois (photo), GND pour les intimes, député de Goun, Québec solidaire, chef du deuxième groupe d’opposition, 32 ans... Sophie Bédard, auteure de bande dessinée québécoise, 31 ans... Erik Carlson, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 32 ans... Stéphane E. Roy, comédien, acteur, auteur et chroniqueur, 54 ans... Brooke Shields, actrice américaine, 57 ans... Corey Hart, auteur-compositeur-interprète québécois, 60 ans... Roger Guay, président du Groupe GR Tex inc., 62 ans... Jean-Marie Lebel, historien et spécialiste de l’histoire de Québec, 66 ans... Joe Namath, quart-arrière de la NFL (1965-77), 79 ans... Clint Eastwood, acteur et réalisateur, 92 ans.

Disparus

Le 31 mai 2020 : Yvon Iva (photo de gauche) 89 ans, chaman qui avait acquis une réputation mondiale... 2020 : Christo (photo), 84 ans, artiste-plasticien d’origine bulgare... 2019 : Jean-Claude Labrecque, 80 ans, réalisateur, directeur photo, scénariste et producteur de nombreux films d’ici... 2018 : Marcel-Claude Roy, 81 ans, député libéral dans la circonscription fédérale de Laval et Laval-Ouest de 1968 à 1984... 2013 : Jean Stapleton, 90 ans, actrice américaine (All in the family) ... 2012 : Roger Fournier, 82 ans, écrivain québécois... 2008 : Georgette Coupal Villeneuve, 82 ans, mère et grand-mère des pilotes automobiles Jacques et Gilles (fils) Villeneuve... 2000 : Rhéaume 'Rocky' Brisebois, 75 ans, commentateur sportif... 1970 : Terry Sawchuk, 40 ans, gardiens de buts (LNH)...