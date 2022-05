La série québécoise «Les petits rois» remporte un prix à New York

La série québécoise pour adolescents et jeunes adultes a remporté le SILVER WINNER : SERIES — TELEVISION dans la catégorie Drama aux Telly Awards à New York le 24 mai dernier.

La série chorale - dont le titre en anglais devient Intitled - a raflé ce prix dans la catégorie drames ex æquo avec la série américaine Two Sentence Horror Stories lors de la 43e édition des Telly Awards. Ceux-ci honorent annuellement l’excellence en télévision et en vidéo, pour tous les écrans. Plus de 12 000 candidatures de projets provenant du monde entier y sont soumises chaque année.

Produite par Zone 3, la série de 6 épisodes met en vedette plusieurs jeunes acteurs québécois ayant le vent dans les voiles depuis un moment dans nos écrans. Parmi eux, Alex Godbout (District 31, L’heure bleue, CLASH, le film Norbourg), Lévi Doré (Chaos, Bête noire, Lou et Sophie) et Chanel Mings (Nous).

La minisérie dramatique tournée à Montréal et écrite par Marie-Hélène Lapierre et Justine Philie - que l’on a comparée aux séries américaines Riverdale, Sex Education et Never Have I Ever - aborde des sujets importants de l’adolescence. Notamment, l’abus de pouvoir existant dans les écoles secondaires, les privilèges, la non-hétéronormativité et le consentement sexuel.

La série, qui était aussi finaliste aux Content Innovation Awards 2021 à Londres, a été achetée par la Finlande, en France et en Belgique. Elle se trouve aussi en nomination aux Rockie Awards du Festival international des médias de Banff 2022), qui se tiendra le 13 juin prochain, dans la catégorie Live Action : Youth (11-17).