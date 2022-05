Le Mexique interdit la cigarette électronique

Les cigarettes électroniques ont été définitivement interdites mardi au Mexique, où il sera également interdit de fumer du tabac dans le centre historique de la capitale Mexico.

La «commercialisation» et la «circulation» des e-cigarettes ont été bannies sur décret du président de la République Andres Manuel Lopez Obrador signé mardi, journée mondiale sans tabac, a indiqué l’exécutif.

«C’est un mensonge de dire que les nouveaux produits, les vapoteuses, sont une alternative aux cigarettes», a décrété le président devant la presse, estimant qu’elles étaient «également mauvaises pour la santé».

Le Mexique a déjà interdit en octobre l’importation et l’exportation des cigarettes électroniques et de leurs recharges de liquide à vapoter. Des commerçants continuaient cependant d’écouler leur stock, a reconnu le vice-ministre de la Santé Hugo Lopez-Gatell.

La nouvelle interdiction couvre «la circulation et la commercialisation de ces nouveaux produits», a-t-il ajouté.

Les e-cigarettes chauffent une cartouche de liquide contenant généralement de la nicotine. L’utilisateur inhale la vapeur qui en résulte, imitant ainsi les cigarettes traditionnelles.

Les partisans du vapotage affirment qu’il est une alternative pour arrêter le tabac, car contrairement aux cigarettes il n’y a inhalation ni de goudron ni de monoxyde de carbone, les deux principaux éléments à l’origine des innombrables cancers et maladies cardiovasculaires liés au tabagisme.

Mais, le plus souvent, elles sont chargées en nicotine, la substance à l’origine de la dépendance au tabac. Et leur vapeur contient des particules fines dont on ignore les effets à long terme.

L’Organisation mondiale de la santé considère que les cigarettes électroniques sont dangereuses pour la santé et a appelé à une règlementation stricte pour empêcher les jeunes en particulier de les utiliser.

«À ce jour, 32 pays ont interdit la vente d’inhalateurs électroniques de nicotine», a indiqué l’OMS dans un communiqué de juillet 2021, ajoutant que 79 autres pays avaient pris des mesures restrictives.

En cette journée mondiale sans tabac, le gouvernement de la ville de Mexico a pour sa part promis que son célèbre «Zocalo» (place centrale) et les alentours de la cathédrale seraient des zones sans tabac afin de sensibiliser aux risques pour la santé.

Depuis une dizaine d’années au Mexique il est interdit de fumer dans les espaces fermés, les magasins, bars et restaurants, avec des exceptions pour certains lieux de divertissement, les contrevenants s’exposant à une amende de 45 à 85 dollars.

L’OMS a averti dans un rapport publié mardi que l’industrie du tabac est l’un des plus grands pollueurs au monde et qu’elle est responsable de la perte de quelque 600 millions d’arbres chaque année, de l’utilisation de 200 000 hectares de terres et de 22 milliards de tonnes d’eau par an tout en émettant environ 84 millions de tonnes de CO2.