Le nouveau chef de la droite européenne soutient l’adhésion de l’Ukraine à l’UE

L’eurodéputé allemand Manfred Weber a déclaré que l’adhésion à l’UE de l’Ukraine déchirée par la guerre était une priorité, après son élection mardi à la tête du Parti populaire européen, la droite pro-européenne en difficulté.

Seul candidat pour succéder à l’ancien président du Conseil de l’UE Donald Tusk, il est confronté à la tâche difficile de restaurer l’influence du PPE après des défaites écrasantes en France et en Allemagne.

«Le premier message que nous devons donner en ce moment (...) oui, vous pouvez devenir membre de l’Union européenne», a déclaré M. Weber dans un discours après avoir été élu lors d’un Congrès à Rotterdam, au sud-ouest des Pays-Bas.

«Le PPE soutient le statut de candidat pour nos amis ukrainiens et aussi pour la République de Moldavie», a-t-il ajouté, en présence de l’ancien président ukrainien Petro Porochenko, autorisé à quitter l’Ukraine pour participer à l’évènement.

Kiev a exprimé sa frustration face à certains pays de l’UE ayant refusé d’accélérer son statut de membre suite à l’invasion russe le 24 février. La Commission européenne compte donner en juin son avis sur l’obtention par l’Ukraine du statut de candidat.

M. Weber a déclaré que la prochaine priorité était que le PPE retrouve son statut de première puissance politique alors que les partis de la droite conservatrice sont enchainent les défaites au sein de l’Union européenne.

«Soyons honnêtes nous ne sommes pas au meilleur moment de notre histoire», a admis M. Weber.

Des responsables du PPE ont reconnu que l’élection présidentielle en mai en France avait été un désastre avec moins de 5 % des suffrages pour la candidate de droite Valérie Pécresse.

La famille a également perdu son chef politique avec le départ d’Angela Merkel de la chancellerie allemande. Ses grandes composantes, la CDU allemande, le Partido Popular espagnol, Forza Italia, Les républicains français sont aujourd’hui dans l’opposition.

Le PPE ne compte plus que 7 dirigeants à la table du conseil européen qui réunit les vingt-Sept (Grèce, Autriche, Chypre, Roumanie, Croatie, Lituanie, Lettonie) et s’il reste la première force au Parlement européen, il doit composer avec les socialistes et les Libéraux de Renew.

Originaire de Bavière, membre de la CSU, avatar bavarois de la CDU, élu député européen en 2004, Manfred Weber, 49 ans dirige le groupe PPE au Parlement européen depuis 2014.

Le PPE reste le plus grand parti au Parlement européen en termes de sièges, ce qui aurait lui permettre de prendre la présidence de la Commission européenne en 2019. Mais le président français Emmanuel Macron avait contrarié cette ambition en privilégiant Ursula von der Leyen.