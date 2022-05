Le Port relance son projet de promenade du Foulon

Loin d'avoir abandonné le projet, le Port de Québec a des discussions avec les gouvernements pour relancer son idée de promenade dans le secteur du Foulon.

«C'est un projet qui est toujours dans les cartons, qu'on est en train de faire avancer et évoluer. On a des rencontres avec les gouvernements aussi. On souhaite véritablement que ce projet-là se concrétise le plus rapidement possible», a lancé le PDG du Port, Mario Girard, mardi, en marge d'une annonce sur le projet Oasis de baignade urbaine, situé plus à l'ouest sur ses quais.

Peu fonctionnelle

La promenade portuaire du Foulon est dans les plans depuis 2014. D'une longueur de 2,1 km, elle s'étend de la côte Gilmour à l'anse Brown. En ce moment, la piste qui est aménagée n'est pas fonctionnelle, puisque les piétons et les cyclistes s'y croisent.

Photo Stéphanie Martin

Le Port prévoyait dans sa vision présentée à l'époque des aménagements comme du mobilier urbain, des corridors dédiés aux différents usagers, des belvédères, du verdissement. Une sorte de prolongement de la très populaire promenade Samuel-De Champlain.

«C'est un projet qui doit finir par se concrétiser parce que ça a plein de sens, dans toute cette promenade-là», a affirmé M. Girard.

Les coûts étaient estimés en 2014 à 12 millions $. Ils ont été actualisés ; mardi, le PDG parlait davantage de 20 millions $.

Ce qui a retardé la réalisation du projet est le manque de financement. Aucun programme ne permettait d'y inscrire ce type d'aménagement, rappelle-t-il. «On a trouvé des alternatives, d'autres façons de travailler. Sans entrer dans les détails, les choses avancent bien. On voudrait être capable dans les prochains mois d'arriver avec quelque chose de concret.»

Oasis

Par ailleurs, le maire de Québec, Bruno Marchand, a répondu favorablement mardi à l'appel du Port pour son projet Oasis, situé près d'Espace 400e. Le Journal révélait mardi que le projet de bain portuaire verra le jour cet été, une première phase à Oasis, qui vise à animer les quais à l'année.

Le Port demandait une aide de la Ville de Québec pour l'exploitation du site, sur le même modèle que celui de la baie de Beauport. L'idée sourit à M. Marchand, qui a indiqué en impromptu de presse mardi que la Ville est prête à contribuer financièrement pour les coûts d'exploitation du projet Oasis.

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée