Le refinancement hypothécaire, c’est très loin d’être sans danger

L’endettement est reparti à la hausse pour les ménages canadiens et plusieurs se demandent s’ils ne devraient pas puiser dans l’équité de leur propriété pour régler leurs créanciers. Attention, danger !

En effet, cette solution, loin d’être la panacée, est à manipuler avec précaution, prévient Sylvie Desautels, syndique autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot.

Pourtant, elle semble très attrayante pour de nombreux consommateurs, et pour cause : les taux d’intérêt sont beaucoup moins élevés que ceux des cartes de crédit et prêts personnels, et en étant étalés sur 15, 20 ou 25 ans, les paiements mensuels sont également plus abordables. Mais ce qui paraît être une bonne idée pourrait en fait nous piéger dans l’endettement pour longtemps.

Hausse des taux d’intérêt

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un refinancement hypothécaire ? Il consiste à renégocier son prêt hypothécaire et à utiliser la valeur nette (équité) de sa propriété afin d’augmenter le montant total du prêt. Avec la somme dégagée, on peut par exemple effectuer des travaux de rénovation ou encore consolider ses dettes.

Sylvie Desautels explique qu’elle voit souvent dans son bureau des clients qui envisagent de procéder de cette façon afin d’avoir accès à un montant d’argent qui servira à rembourser tous leurs créanciers d’un coup. Mais cette solution est moins avantageuse qu’il n’y paraît, et surtout n’est pas adaptée à toutes les situations.

La syndique autorisée en insolvabilité y voit trois grands dangers. Le premier et non le moindre : même si le consommateur paye ses dettes avec un plus petit taux d’intérêt, les remboursements s’effectuent sur une très longue période. Au bout du compte, cela générera une coûteuse facture en intérêts.

« De plus, si avant la pandémie les taux d’intérêt hypothécaires étaient très bas, ils sont actuellement sur une pente ascendante. On ne peut pas prévoir jusqu’où ils vont grimper, mais cela augmentera nécessairement le montant mensuel à rembourser », indique-t-elle. Autrement dit, même si on pensait alléger le fardeau de ses dettes, on va au contraire les alourdir.

Risque de rechuter

Autre écueil qui pourrait se présenter sur notre route : le risque de récidive. « En remboursant toutes nos dettes, on crée un faux sentiment de sécurité. Résultat : on recommence à dépenser et à utiliser ses cartes de crédit. On aggrave donc sa situation et en cas de défaut de paiement, on pourrait même perdre sa maison », souligne Sophie Desautels.

Enfin, on s’expose aussi au danger de se retrouver coincé indéfiniment dans la spirale de l’endettement, car on n’a pas résolu le problème à la source.

« Pour en finir avec ses dettes, il faut changer ses habitudes de consommation, réduire ses dépenses afin d’être en mesure de vivre avec les revenus gagnés et éviter d’utiliser le crédit », recommande-t-elle.

N’hésitez pas à vous faire aider au besoin par des professionnels de l’insolvabilité ou des organismes de soutien aux consommateurs.

CONSEILS