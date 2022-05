Mélissa Lavergne, victime de racisme

Mélissa Lavergne, coanimatrice de Belle et Bum, avait été invitée à assumer le rôle de porte-parole pour le Festival Nuits d’Afrique. Profondément imprégnée de culture africaine, elle avait accepté.

Mais une campagne s’est levée sur les réseaux sociaux. On lui reprochait d’être blanche. Pour peu que l’on prenne les mots au sérieux, on dira donc qu’elle a été victime d’une campagne d’intimidation raciste.

Sur Twitter, le militant Fabrice Vil a ainsi écrit : « Pourquoi a-t-elle même été choisie ? Pourquoi a-t-elle accepté ? » Autrement dit, le simple fait d’avoir pensé à elle était inconcevable, et sa décision d’accepter était inacceptable.

Discrimination

Plutôt que de résister à cette campagne d’intimidation, elle a préféré se retirer.

Je la cite. « À la lumière de toute la grogne que ça suscite, je suis évidemment très sensible à cela et j’ai verbalisé à Nuits d’Afrique ma décision de me retirer. Je pense que c’est la bonne chose à faire pour honorer cette colère que j’entends ».

Mais pourquoi honorer une colère fondée sur le rejet d’une personne à cause de la couleur de sa peau ? Pourquoi tolère-t‐on le racisme lorsqu’il vise les Blancs ?

Je la cite encore : « Ça m’amène à une réflexion, soit comment prendre part à la conversation sans que ce ne soit offensant ».

Elle accrédite donc l’idée que nommer un Blanc à cette fonction était offensant. Il serait intéressant de demander à Mélissa Laverge si elle considère avoir été victime de racisme.

Excuses

Bien qu’elle prétende le contraire, Mélissa Lavergne s’est pratiquement excusée d’avoir accepté le poste, comme si elle avait fait une erreur de jugement. Trop souvent, les artistes victimes de la cancel culture plient le genou devant leurs persécuteurs et cherchent à leur donner raison.

Hélas.

La valeur d’une personne ne devrait jamais être évaluée à partir de la couleur de sa peau.

Le racisme, quel qu’il soit, est contraire à l’humanisme.