Mosaïcultures: la Ville et l’organisation en mode solution

L’organisation des Mosaïcultures et le maire de Québec, Bruno Marchand, disent être en mode solution pour assurer le maintien de l’événement cet été, alors que la réglementation resserrée sur l’utilisation de l’eau potable pourrait compromettre la tenue de l’exposition.

• À lire aussi: Mosaïcultures: l’évènement aura lieu, promet Marchand qui se dit en mode solution

• À lire aussi: Les Mosaïcultures compromises à Québec par le règlement sur l’eau potable

Le Journal révélait mardi que l’exposition des Mosaïcultures était fortement compromise, alors que la réglementation ne s’accorde pas avec les besoins en eau pour la survie des végétaux.

Le maire de Québec n’a visiblement pas apprécié que l’organisation sorte dans les pages du Journal pour dénoncer la nouvelle réglementation municipale qui limite les heures d’arrosage.

« Quand ils ont signé le contrat, ils s’engageaient à respecter les règles de la Ville. Ça, c’est connu d’avance. Ce qui a changé depuis, c’est la diminution de deux fois à trois la possibilité d’arroser (par semaine). On va travailler avec eux autres mais il n’y a pas de changement drastique et en même temps, on ne créera pas non plus quatre catégories de citoyens », a-t-il martelé lors d’une mêlée de presse mardi matin.

« Si on veut préserver la quantité d’eau potable à utiliser pour les bonnes raisons, c’est la même chose pour les (Mosaïcultures) que pour les citoyens. On ne dira pas aux citoyens : Vous n’avez pas le droit de faire ce que les (Mosaïcultures) peuvent faire », a-t-il réagi.

Le maire Marchand a ensuite rappelé qu’ils travaillent à trouver des solutions et a accusé l’organisation d’être intransigeante dans le dossier.

«On va essayer de voir avec eux quelle est la capacité dont ils ont besoin pour faire en sorte que l’évènement se tienne et que les fleurs soient bien entretenues, mais il reste que l’eau potable, c’est de l’eau potable », a-t-il insisté, rappelant que la solution devra être la moins énergivore.

Les deux parties ont réitéré mardi être «en mode solution».

L’organisation des Mosaïcultures n’a pas baissé les bras, malgré l’incertitude générée par la situation.

«À l’heure actuelle, nous avons bon espoir que tout rentre dans l’ordre», a mentionné Lise Cormier, directrice générale et vice-présidente exécutive de Mosaïcultures Internationales de Montréal.

La Ville partage le même espoir de son côté.

« On va essayer de trouver des solutions alternatives, peut-être de récupération d’eau de pluie ou X, Y, Z solution, pour faire en sorte que les Mosaïcultures soient tenues. »