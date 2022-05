Peu de Québécois demandent de l’aide pour gérer leurs dettes

Avec l’inflation, de nombreux Québécois éprouvent des difficultés financières, mais peu d’entre eux se résignent à aller demander des conseils financiers.

Selon un récent sondage mené par Ipsos pour le compte du cabinet comptable MNP Ltée, un Québécois sur quatre ne fait pas confiance aux professionnels pour les sortir de l’endettement.

De plus, pas moins de 26 % des répondants ont avoué ignorer comment régler leurs dettes ni à qui faire appel pour alléger ce fardeau.

«Les personnes vulnérables qui n’arrivent plus à gérer la dette qu’elles ont accumulée doivent connaître les services d’aide qui existent», a mentionné Frédéric Lachance, syndic autorisé en insolvabilité chez MNP Ltée à Montréal.

Ce dernier en a profité pour rappeler que seuls les syndics autorisés en insolvabilité peuvent agir à titre professionnel pour offrir des solutions aux problèmes d’endettement, une information ignorée par 49 % des répondants au sondage.

Cependant, ceux qui se résignent à demander de l’aide ne sont pas pour autant sortis d’affaire alors que 24 % des Québécois ont affirmé avoir payé pour des conseils financiers inutiles.

«Les conseils en insolvabilité ne se valent pas tous. On doit se méfier des spécialistes non agréés qui garantissent d’effacer toutes vos dettes. Seul un syndic autorisé en insolvabilité peut avoir recours à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour exonérer un particulier de ses dettes», a expliqué M. Lachance qui estime que le «meilleur point de départ» est de demander une évaluation gratuite à un syndic autorisé en insolvabilité.

Le coup de sonde a été effectué en ligne auprès de 2000 Canadiens de 18 ans et plus entre le 9 et le 15 mars 2022.