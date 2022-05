Port de Québec: de la baignade dans le bassin Louise cet été

Dès cet été, les citoyens pourront se baigner dans les eaux du bassin Louise, dans un « bassin portuaire » de la dimension d’une piscine olympique, une première en Amérique du Nord, a appris Le Journal.

Le Port de Québec en fera l’annonce ce matin. Le projet est inspiré de Copenhague, qui a aménagé de telles installations dans les eaux de son port.

Le bassin danois, très populaire, a fait des petits partout en Europe, jusqu’à Paris, mais, à Québec et en Amérique du Nord, c’est du jamais-vu.

Le Port, en collaboration avec la Société des gens de baignade, répond ainsi à un désir exprimé depuis des décennies par les amateurs de nage en eau libre à Québec.

Ainsi, on aménagera un « bassin portuaire » délimité par des quais flottants et séparé par des câbles en cinq corridors de nage, l’équivalent d’une piscine olympique de 50 mètres de long, à même les eaux du fleuve.

À cela s’ajoutera une section d’eau libre de 625 m2 et des installations. Le tout est évalué à 2,65 millions $ et sera situé derrière l’Espace 400e, entre les deux quais Renaud.

L’installation du Vieux-Port sera accessible gratuitement dès cet été, vers la fin de juin si tout va bien, et ce, jusqu’en septembre ; elle pourra accueillir 300 baigneurs.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

C’est la première phase d’un projet plus large, L’Oasis, que le Port veut mettre en branle pour animer ses quais toute l’année.

Michel Beaulieu et Louis Campagna, de la Société des gens de baignade, sont convaincus que ce projet a le potentiel de s’inscrire dans « l’image de marque Québec ».

Animation et restauration

« Imaginons sur les quais des tables et des parasols, de l’animation, des activités et un restaurant. On peut penser que l’endroit sera extraordinaire pour les citoyens et les touristes », s’enthousiasme Mario Girard, PDG de l’Administration portuaire de Québec.

Pour les membres de la Société, c’est un énorme pas en avant d’avoir dorénavant accès au fleuve pour la baignade, et ils estiment que Québec sera considérée comme une pionnière que les autres villes voudront imiter.

« Ça met Québec en avant de la parade », affirme Michel Beaulieu. Ailleurs, New York, Boston et Vancouver, qui réfléchissaient déjà à la question, pourraient s’en inspirer elles aussi, croit-il.

« Excellente qualité » d’eau

Les baigneurs bénéficieront d’une très bonne qualité d’eau, assure la Société des gens de baignade.

De nombreuses campagnes d’échantillonnage ont eu lieu au cours des années, et les résultats ont toujours montré une qualité « excellente », explique M. Beaulieu.

De plus, les eaux claires du bassin Louise sont protégées des épisodes de surverse qui surviennent ailleurs dans le fleuve.

Pour M. Campagna, une baignade avec une vue « magnifique » sur le Vieux-Québec et le Séminaire n’aura de pareille nulle part ailleurs dans le monde.

PROJET OASIS DU PORT DE QUÉBEC

Illustration courtoisie

Investissement de 2,65 M$ la première année

> Dont 2,15 M$ pour la réfection des quais et 500 000 $ pour les autres dépenses

Frais d’exploitation : 300 000 $ par année

UNE OASIS QUATRE SAISONS AU CŒUR DE LA VILLE

Le bassin portuaire est la première étape d’un projet plus large baptisé « Oasis », que le Port veut mettre en place pour animer ses quais sur quatre saisons, en plein cœur de la ville.

Le Port et l’organisation du Village Nordik, un organisme à but non lucratif, cherchaient, depuis plusieurs mois, à étendre l’utilisation des quais sur toute l’année. L’idée du projet Oasis est née ainsi.

L’Oasis du Port de Québec prévoit un espace événementiel qui se situera derrière l’Espace 400e et pourra être fréquenté en toutes saisons, avec « vue imprenable sur la Ville de Québec, la marina du Port de Québec et les silos à grain de G3 ».

Été comme hiver

Le projet de bassin portuaire occupera une importante part de l’été. À cela pourraient s’ajouter une plage sur terrasse, un espace yoga et détente ou des activités de planche à pagaie.

À l’automne et au printemps, on imagine de la pêche urbaine, des activités corporatives, du tourisme d’affaires, des activités pour les croisiéristes, des rallyes, de la course à pied ou une fête des sucres.

L’hiver fera place à la pêche sur glace, au vélo sur neige. Une patinoire extérieure pourrait même accueillir des tournois de hockey ou un match du Tournoi international de hockey pee-wee, rêve le Port.

C’est le Village Nordik qui en sera le gestionnaire.

Rénover les quais

Ce sera une bonne occasion de rénover les quais, qui ont « besoin d’amour », convient le PDG du Port, Mario Girard.

La première phase est à la charge du Port, avec une contribution du Village Nordik. Pour les phases suivantes, le fédéral et la Ville de Québec seront sollicités.

« Le but est d’arriver à se financer d’ici cinq ans », espère M. Girard.

Déjà, les gens d’affaires du secteur sont dans le coup et contribuent à la hauteur de 15 000 $. Le Village Nordik investit aussi 65 000 $ dans les opérations.

Le Port espère s’inscrire dans un programme fédéral pour les infrastructures, qui pourrait apporter une subvention maximale de 750 000 $.

Quant à la Ville, elle sera appelée à participer aux frais d’exploitation, comme c’est le cas pour la baie de Beauport, explique Mario Girard.

Le Port fait le pari que les commerçants des environs y trouveront leur compte, grâce à l’achalandage.

Le projet pilote permettra d’évaluer la première phase et d’apporter des bonifications et ajouts pour les phases subséquentes.

« On pourrait penser par exemple à des installations sanitaires permanentes », illustre-t-il, car celles qui seront en place cet été seront temporaires.