Possible présence d'explosifs dans un logement de Dolbeau-Mistassini

Une opération policière était en cours depuis 9h, mardi, en raison d’un locataire qui serait en possession d’explosifs à Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean.

Par mesure préventive, la douzaine de résidents d’un immeuble comptant neuf logements sur la rue Touzin ont été évacués.

Une équipe de techniciens en explosifs a été dépêchée de Québec. Elle est arrivée sur place en début d'après-midi.

Une enquête est en cours pour déterminer la validité de l'information. Le suspect est actuellement rencontré par les enquêteurs.

Un périmètre de sécurité a été érigé. La Sûreté du Québec et les enquêteurs sont sur place pour procéder à une fouille des lieux. Le recours à une équipe de cynophiles a été envisagé afin d’utiliser d'un maître-chien et son chien. Leur présence a finalement été jugée non nécessaire.