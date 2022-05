Roberge promet des aides-enseignants dans toutes les écoles primaires

D’ici deux ans, des éducatrices spécialisées ou en service de garde seront présentes en classe pour épauler des enseignants dans toutes les écoles primaires du Québec, affirme le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

M. Roberge était de passage dans une école de la capitale mardi avant-midi pour dévoiler les grandes lignes du projet-pilote d’aide à la classe qui se mettra en branle dans 100 écoles de la province dès la rentrée, comme le rapportait Le Journal la semaine dernière.

Ce projet-pilote, qui prévoit l’embauche de deux ressources à temps plein dans chaque école, est assorti d’un financement de 21,3 millions $ sur deux ans.

Le modèle sera par la suite étendu à l’ensemble des écoles primaires, affirme le ministre Roberge.

«Assurément qu’on veut déployer le projet d’aide à la classe à toutes les écoles primaires au Québec, a-t-il affirmé. On veut que toutes les écoles puissent bénéficier de ça et valoriser le travail exceptionnel du personnel de soutien. On pense davantage aux TES (techniciens en éducation spécialisée) et aux membres des services de garde, mais ça peut être d’autres membres du personnel (qui viendront) soutenir les enseignants et donc offrir un service d’une plus grande qualité.»

L’argent sera au rendez-vous, ajoute-t-il, sans aller jusqu’à chiffrer le financement nécessaire pour mettre en place cette nouvelle mesure à l’échelle de la province.

«La vision du gouvernement, c’est de (...) le déployer pour que toutes les écoles puissent avoir accès à ces services d’aide à la classe», a réitéré M. Roberge.

L’annonce de ce projet-pilote est l’une des pièces maîtresses d’un plan de valorisation du personnel scolaire qui a été rendu public mardi, assorti d’un financement de 140 millions $ sur quatre ans.

«On veut reconnaître à sa juste valeur l’immense contribution de tous les membres du personnel scolaire à notre avenir collectif, à ce qui se passe dans nos écoles», a affirmé M. Roberge.

Le plan prévoit du financement pour des initiatives locales de valorisation, pour faire la promotion des carrières en éducation et pour bonifier les formations pour le personnel scolaire, entre autres.

Le ministre reconnaît que le manque de suppléants peut être un frein à la formation des enseignants dans certains milieux, mais assure que le financement sera désormais au rendez-vous.