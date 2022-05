RTC: un nouveau centre d’exploitation pour des véhicules électriques

Le Réseau de transport de la Capitale a dévoilé son premier centre d’exploitation qui sera dédié à ses autobus 100% électriques, soit le centre Newton dans le parc industriel de Frontenac, qui abritait autrefois un entrepôt du magasin Simons.

L’annonce a eu lieu mardi matin dans les nouveaux locaux du RTC de l’avenue Galilée. Pour l’occasion, le député de Vanier–Les Rivières, Mario Asselin, a annoncé une subvention de plus de 53 M$ pour l’acquisition de l’immeuble, la réalisation des premiers travaux préparatoires et la poursuite de l’élaboration du dossier d’affaires.

Le site deviendra le troisième centre d’exploitation du RTC. Il sera une composante stratégique du réseau de transport collectif de la région, puisqu’il permettra au RTC de disposer d’un espace d’entretien pour ses autobus électriques, dont la flotte connaîtra une croissance significative au cours des prochaines années.

«Cela est en grande partie attribuable au fait que le gouvernement a entrepris des actions vigoureuses en vue d’électrifier le secteur des transports collectifs dans le cadre de son plan pour une économie verte 2030», indique le député.

Le plan vise notamment que 55% des autobus urbains soient électriques d’ici 2030. Le RTC compte bien y adhérer, puisqu’en 2025 tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun devront être électriques pour bénéficier de subventions gouvernementales.

«Je peux vous dire que, dans l’intervalle, le RTC met tout en place pour déployer stratégiquement l’électrification, car il s’agit d’une transformation organisationnelle qui est majeure», indique Maude Mercier Larouche, présidente du RTC.

Un projet-pilote cet automne

Le RTC mettra notamment un projet-pilote dès cet automne.

«On va accueillir trois autobus en location pour se familiariser avec tout ce qui touche l’électrification et ça va permettre de réaliser des tests [comme des tests de recharge et de batterie]. C’est très important de faire en sorte que de bien connaître cette technologie-là, car on sera appelé à 100% à rouler électrique ultimement», poursuit Mme Mercier Larouche.

Le RTC est à élaborer les plans de transformation du nouveau centre opérationnel, dont les travaux s’annoncent majeurs. Ces travaux devraient débuter dès l’automne.

Le centre Newton permettra d’augmenter la capacité de remisage du RTC au cours des prochaines années et la mise en service graduelle du centre est prévue à partir de 2026.