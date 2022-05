Sophie Cadieux complète la distribution de «Chouchou»

Sophie Cadieux s’ajoute à la distribution de Chouchou, une fiction écrite par l’auteur Simon Boulerice qui atterrira sur les ondes de Noovo cet automne.

La comédienne donne présentement la réplique à Evelyne Brochu, Lévi Doré et Steve Laplante, qui avaient déjà été confirmés plus tôt ce printemps dans leur rôle respectif.

Chouchou, la première fiction non-jeunesse de Simon Boulerice, s’intéresse à l’enseignante de français Chanelle «Choucou» Chouinard (Evelyne Brochu), 37 ans, qui développe des sentiments pour Sandrick (Lévi Doré), un élève de 17 ans à la fois confiant et fragile. Sophie Cadieux joue la mère de Sandrick, une femme aimante, mais inadéquate en raison de son penchant pour l’alcool. Quant à Steve Laplante, il est le conjoint de Chanelle.

«Le geste de Chanelle est assurément condamnable, mais je pense qu’on voit son vertige. Elle va combattre le désir qu’elle éprouve. On peut, à différents degrés, s’identifier à cette perte de repères, on va avoir une empathie d’emblée pour elle, en se disant: "ne va pas là!", les gens vont désapprouver, mais ils vont voir en filigrane la prémisse d’une véritable histoire d’amour interdite», avait indiqué Simon Boulerice quelques semaines avant le début des tournages.

On a aussi confirmé mardi le reste de la distribution, qui compte sur les services des comédiens Patrick Emmanuel Abellard, Lise Castonguay, Josée Deschênes, Kathleen Fortin, Karine Gonthier-Hyndman, Nora Guerch, Ariel Ifergan, Ambre Jabrane, Evelyne Laferrière, Joëlle Paré-Beaulieu, Pascale Renaud-Hébert, Luc Senay, Monique Spaziani et Marie-Hélène Thibault.

Les huit épisodes sont réalisés par Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault. Produite par Passez Go (Le chalet, Pour toujours, plus un jour), en collaboration avec Bell Média, Chouchou sera diffusée sur Noovo l’automne prochain.