«Stat»: Patrick Labbé, Stéphane Rousseau et Geneviève Schmidt rejoignent Suzanne Clément

La nouvelle quotidienne d’ICI Télé Stat, qui va remplacer «District 31» et mettre en vedette Suzanne Clément, vient d’annoncer le reste de sa distribution, qui comprend des comédiens chevronnés comme Patrick Labbé, Stéphane Rousseau et Geneviève Schmidt.

Le reste de la distribution inclut aussi Maxime Allard, Isabelle Blais, Normand D’Amour, Samantha Fins, Anglesh Major, Virginie Ranger-Beauregard, Ludivine Reding, Lou-Pascal Tremblay et Jean-Nicolas Verreault.

Stat va avoir comme terrain de jeu l’Hôpital Saint-Vincent, à Montréal, où ça bouge 24 h sur 24. Quatre amis y bossent et se fréquentent dans leur vie personnelle: la cheffe de l’urgence et urgentologue Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), le psychiatre Philippe Dupéré (Patrick Labbé), la chirurgienne générale et intensiviste Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), ainsi que le préposé aux bénéficiaires Éric Perron (Stéphane Rousseau).

Emmanuelle souffre de la mort de son conjoint François, décédé un an plus tôt dans des «circonstances nébuleuses», selon la production. Les amis d’Emmanuelle sont aussi touchés par cette disparition.

Normand D’amour incarne le directeur des services professionnels Pascal St-Cyr, Ludivine Reding et Samantha Fins sont les infirmières Sophia St-Jean et Audrey Milord, Virginie Ranger Beauregard est la travailleuse sociale Delphine Martin, Anglesh Major est le chirurgien orthopédique Marc-Olivier Morin et Lou-Pascal Tremblay est le nouvel urgentologue Jacob Faubert «qui vient déstabiliser Emmanuelle et réveiller d’anciens démons».

Plein de comédiens, avec leur situation, vont venir pimenter les intrigues de la quotidienne.

La série écrite par Marie-André Labbé (Sans rendez-vous, Trop) et produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios Productions, ainsi que Guillaume Lespérance d’A Média.

Stat va être diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, à compter du 12 septembre prochain, à l’antenne d’ICI Télé.